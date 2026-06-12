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Schimbarea de mentalitate care sperie autoritățile din China: „În trecut erau amendați, acum nu-și mai permit”

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Tot mai multe femei din China aleg să amâne sau să renunțe complet la ideea de a avea copii, în contextul în care țara se confruntă cu o scădere accentuată a natalității și cu îmbătrânirea populației, relatează The Guardian într-o amplă analiză despre schimbările din societatea chineză.

Tot mai multe femei din China aleg să nu aibă copii. FOTO: Shutterstock
Tot mai multe femei din China aleg să nu aibă copii. FOTO: Shutterstock

Timp de decenii, statul chinez a intervenit direct în viața reproductivă a cetățenilor. Între 1980 și 2016, politica copilului unic a limitat majoritatea familiilor la un singur copil. În unele regiuni, măsurile au fost aplicate extrem de strict, iar organizațiile pentru drepturile omului au documentat de-a lungul timpului cazuri de avorturi și sterilizări forțate.

Astăzi, situația s-a inversat. După ani de restricții menite să reducă numărul nașterilor, autoritățile încearcă să încurajeze familiile să aibă mai mulți copii, pe fondul declinului demografic și al reducerii forței de muncă.

Potrivit datelor citate de The Guardian, rata natalității din China a scăzut anul trecut la 5,63 nașteri la 1.000 de locuitori, cel mai redus nivel înregistrat până acum.

Cu toate acestea, multe femei spun că presiunea socială și guvernamentală de a deveni mame nu mai funcționează la fel ca în trecut.

În prezent, femeile din China au mai mult control asupra propriului corp, pentru că pot decide dacă vor să facă un avort sau să aibă copii”, a declarat pentru publicația britanică Guligo Jia, o regizoare din Beijing în vârstă de 36 de ani.

Costurile și independența financiară cântăresc mai mult decât presiunea socială

Potrivit experților citați de The Guardian, principalul motiv pentru care tinerii evită să aibă copii nu este trauma directă provocată de politica copilului unic, ci costul tot mai ridicat al creșterii unui copil într-o societate extrem de competitivă.

Cheltuielile pentru educație, locuințe și îngrijirea copiilor îi determină pe mulți tineri să amâne întemeierea unei familii sau să renunțe complet la acest plan.

Nu vreau în mod special să am copii. Mai întâi trebuie să fiu independentă financiar”, a declarat Wang Yixuan, o practiciană de medicină tradițională chineză în vârstă de 26 de ani.

O altă femeie intervievată de publicație a rezumat schimbarea de mentalitate printr-o observație simplă: „În trecut, oamenii erau amendați pentru că aveau al doilea copil. Acum pur și simplu nu și-l mai permit”.

Aproape jumătate dintre tinere spun că nu își doresc copii

The Guardian citează și studii recente care arată o schimbare semnificativă a atitudinilor față de familie și maternitate.

Potrivit unei cercetări, aproape 50% dintre femeile chineze cu vârste între 18 și 24 de ani spun că nu își doresc copii. În 2012, procentul era de numai 6%.

Specialiștii consideră că politica copilului unic a schimbat așteptările legate de familie și numărul de copii considerat ideal. Generații întregi au crescut fără frați sau surori, iar modelul familiei cu un singur copil a devenit norma pentru milioane de oameni.

În ciuda subvențiilor și facilităților fiscale introduse de autorități pentru a încuraja natalitatea, mulți tineri continuă să considere că avantajele financiare oferite de stat nu compensează costurile și responsabilitățile asociate creșterii unui copil.

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