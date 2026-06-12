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Referendum pentru demiterea primarului într-o comună din Mureș

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Locuitorii comunei Sânger din județul Mureș sunt chemați la urne duminică, 14 iunie 2026, pentru a decide prin referendum local dacă actualul primar va fi sau nu demis din funcție. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat toate informațiile privind organizarea scrutinului, condițiile de validare și regulile de vot.

Un alegător primește ștampila de vot
Pe 14 iunie se organizează un referendum pentru demiterea primarului într-o comună din Mureș

Referendumul vizează încetarea înainte de termen a mandatului primarului Vasile Grec și a fost convocat printr-un ordin al prefectului judeţului, din 20 aprilie a.c.

Inițiativa referendumului aparţine fostului primar din comună, Alexandru Măgheran, contracandidatul lui Vasile Grec la alegerile locale din 2024, scrutin câștigat de actualul edil la o diferență de aproximativ 30 de voturi, scrie presa locală.

Pentru ca referendumul să fie valid, legislația prevede participarea la vot a cel puțin 30% dintre cetățenii înscriși pe listele electorale permanente. De asemenea, pentru producerea efectelor juridice este necesar ca opțiunea câștigătoare să întrunească majoritatea voturilor valabil exprimate.

Autoritatea Electorală Permanentă și Instituția Prefectului au demarat procedurile administrative necesare organizării scrutinului, inclusiv constituirea birourilor electorale și tipărirea buletinelor de vot.

Referendumul local reprezintă forma prin care cetățenii sunt consultați direct asupra unor probleme de interes deosebit pentru comunitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru validarea referendumului

Pentru ca referendumul privind demiterea primarului comunei Sânger să fie considerat valabil, la urne trebuie să se prezinte cel puțin 30% dintre persoanele înscrise în listele electorale permanente.

În plus, rezultatul va fi validat numai dacă opțiunile exprimate valabil reprezintă minimum 25% din numărul total al alegătorilor înscriși pe listele electorale permanente.

Cine poate participa la vot

Au drept de vot toți cetățenii români care au domiciliul sau reședința în comuna Sânger și care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv.

Nu pot participa la vot persoanele puse sub interdicție din cauza unor afecțiuni psihice și nici cele condamnate definitiv la pierderea drepturilor electorale.

Programul secțiilor de votare

Votarea va avea loc duminică, 14 iunie 2026, între orele 07:00 și 23:00.

Alegătorii pot vota numai la secția de votare la care este arondat imobilul în care au domiciliul sau reședința.

Pentru identificarea secției de votare, cetățenii pot consulta Registrul Electoral, disponibil pe site-ul:

Registrul Electoral

Lista completă a secțiilor de votare a fost publicată de AEP pe site-ul instituției:

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP)

Cu ce documente se poate vota

Potrivit AEP, alegătorii își pot exercita dreptul de vot pe baza unuia dintre următoarele documente de identitate valabile în ziua scrutinului:

  • carte de identitate;
  • carte electronică de identitate;
  • carte de identitate provizorie;
  • buletin de identitate;
  • pașaport diplomatic;
  • pașaport diplomatic electronic;
  • pașaport de serviciu;
  • pașaport de serviciu electronic;
  • carnet de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

La referendumul local nu este permis votul pe baza pașaportului simplu, pașaportului simplu electronic sau pașaportului simplu temporar.

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot. După semnarea în lista electorală permanentă sau suplimentară, alegătorul primește un buletin de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”.

Prezența la vot va putea fi urmărită în timp real

Datele privind participarea la referendum vor fi disponibile în timp real pe platforma oficială a Autorității Electorale Permanente:

Prezența la vot – AEP

Reguli pentru observatori și reprezentanții presei

Observatorii interni și reprezentanții instituțiilor mass-media românești pot asista la operațiunile din secțiile de votare doar pe baza ecusoanelor emise de organizațiile sau instituțiile acreditate de AEP și însoțite de actul de identitate.

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Persoanele acreditate pot fi prezente în secțiile de votare începând cu ora 06:00 și până la finalizarea și semnarea proceselor-verbale privind rezultatele referendumului.

Acestea nu au dreptul să intervină în organizarea sau desfășurarea votului, putând doar să sesizeze în scris președintele biroului electoral dacă observă eventuale nereguli.

AEP avertizează că orice act de propagandă electorală sau încălcare a legislației privind referendumul poate atrage sancțiuni, suspendarea acreditării și, în ziua votului, îndepărtarea imediată din secția de votare.

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Pregătirile din ajunul referendumului

Sâmbătă, 13 iunie, între orele 18:00 și 20:00, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare se vor reuni pentru primirea buletinelor de vot, a ștampilelor și a celorlalte materiale necesare procesului electoral.

Tot atunci vor fi efectuate operațiunile preliminare zilei de vot, inclusiv înregistrarea solicitărilor pentru urna specială.

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