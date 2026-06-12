Oțelărie industrială din Giurgiu, vândută cu 4,4 milioane de euro

O fabrică de oțeluri speciale din Giurgiu a fost vândută cu 4,4 milioane de euro. Activul industrial, amplasat în zona Portului din municipiul Giurgiu, include teren, construcții industriale, echipamente tehnologice și linii de producție pentru oțeluri speciale și superaliaje destinate industriei aerospațiale și energetice.

Fabrica Meterra este compusă dintr-un teren intravilan de 35.249 mp, înscris în Cartea Funciară 31350 Giurgiu, situat în sudul municipiului Giurgiu, în Zona Liberă, pe Ostrovul Cioroiu, strada Portului nr. 1, în incinta fostei platforme industriale ICMUG.

Pe acest amplasament se află construcții industriale și administrative (C1–C6), cu o suprafață construită totală de 25.979 mp. Clădirea C3 a fost demolată, în timp ce alte corpuri sunt în diverse stadii de conservare sau degradare.

Clădirea principală (C1 – hală industrială) are o suprafață de 24.661 mp și a fost edificată în anii ’70, fiind parțial modernizată în 2011, pe aproximativ 5.000 mp. Structura este metalică, cu pereți din panouri prefabricate și pardoseală din ciment. În incintă sunt instalate și trei poduri rulante funcționale.

Zona nemodernizată, de aproximativ 19.661 mp, este aflată în conservare și păstrează structuri pe fundații tip pahar, stâlpi din beton armat și acoperișuri metalice, cu un grad ridicat de uzură. Aceasta este considerată de evaluatori ca având potențial de reconversie industrială.

Clădirile auxiliare includ spații de birouri, vestiare, depozite și ateliere (C2, C4, C5, C6), construite în aceeași perioadă, în anii ’70, cu structuri din beton armat sau zidărie portantă.

Produse destinate industriei aerospațiale, energetice și de apărare

Instalațiile permit producția de oțeluri speciale și superaliaje utilizate în sectoare precum industria aerospațială, industria de apărare, energia nucleară, industria petrolului și gazelor sau producția de utilaje grele.

Portofoliul tehnologic al fostei fabrici include capacitatea de a produce oțeluri rapide, oțeluri inoxidabile martensitice și austenitice, oțeluri refractare și aliaje speciale pe bază de nichel sau cobalt, inclusiv materiale de tip duplex și maraging.

Accesul la proprietate se realizează din strada Portului, pe un drum betonat și pietruit de aproximativ 1 kilometru, care leagă platforma industrială de zona portuară a Giurgiului.

Utilitățile includ alimentare cu energie electrică din rețeaua națională, apă din puțuri forate de mare adâncime și canalizare preluată din infrastructura fostei platforme industriale.

Tranzacție derulată prin licitație

Potrivit informațiilor furnizate de platforma azitis, activul a fost vândut împreună cu echipamentele tehnologice și bunurile mobile aferente activității industriale. Numele cumpărătorului, o persoană juridică din afara României, nu a fost făcut public până în acest moment.

Construcția și dezvoltarea inițială a platformei industriale datează din anii ’70, iar modernizarea semnificativă a instalațiilor tehnologice a avut loc în anul 2010, în cadrul procesului de retehnologizare a capacităților de producție.

Tranzacția marchează transferul unei capacități industriale rare în regiune, specializată în producția de oțeluri speciale pentru aplicații de înaltă complexitate tehnologică.