Ucraina își vrea copiii înapoi: instanțele italiene blochează revenirea unor minori evacuați la începutul războiului

Autoritățile ucrainene încearcă să obțină întoarcerea unor copii evacuați în Italia după începutul invaziei ruse din 2022, însă spun că mai multe instanțe italiene au blocat revenirea acestora în țară, relatează CNN.

Potrivit ombudsmanului ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, peste 300 de copii ucraineni se află în prezent în situații în care autoritățile locale din state europene împiedică revenirea lor în Ucraina. Cele mai multe cazuri ar fi înregistrate în Italia, Germania și Austria.

Kievul susține că evacuarea copiilor a fost gândită ca o măsură temporară de protecție și că, între timp, au fost identificate zone mai sigure din vestul Ucrainei unde aceștia ar putea locui.

Cazul unui băiat de 15 ani a declanșat disputa

Tensiunile dintre cele două părți au crescut după ce autoritățile ucrainene au anunțat că un adolescent ucrainean în vârstă de 15 ani, evacuat în Italia în 2022, a fost adoptat legal de o familie italiană.

Potrivit CNN, băiatul se afla într-un centru de plasament din Ucraina înainte de război și are o mamă care dorește întoarcerea sa în țară. Două dintre surorile sale au revenit deja în Ucraina, însă instanțele italiene au decis că el poate rămâne în Italia.

Autoritățile ucrainene se tem că, pe măsură ce timpul trece, tot mai mulți copii evacuați în străinătate își vor pierde legăturile cu țara de origine și vor fi mai puțin dispuși să se întoarcă.

Peste 4.800 de copii au fost evacuați din Ucraina

Potrivit datelor citate de CNN, peste 4.800 de copii din centre rezidențiale și case de copii din Ucraina au fost evacuați în mai multe state europene în 2022. Unii erau orfani, iar alții se aflau în grija statului din diverse motive familiale.

Ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, a declarat pentru CNN că una dintre principalele probleme este lipsa accesului autorităților ucrainene la informații despre situația unor copii evacuați. Potrivit acestuia, Kievul a solicitat în repetate rânduri date și posibilitatea de a verifica situația minorilor, însă răspunsurile au fost limitate.

Instituțiile italiene contactate de CNN au refuzat să comenteze cazurile individuale, invocând legislația privind protecția minorilor și dreptul la viață privată.

Reprezentanții ucraineni susțin că în unele cazuri copiii au fost tratați de autoritățile italiene ca minori neînsoțiți și au primit tutori desemnați local, ceea ce a complicat procedurile de repatriere.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR) a declarat pentru CNN că întoarcerea copiilor în Ucraina ar trebui să aibă loc doar în mod voluntar și numai dacă autoritățile din țara gazdă consideră că aceasta este în interesul superior al copilului.