Deputați proruși și proeuropeni din R. Moldova, deplasare controversată în Georgia. Printre ei și omul lui George Simion

Un grup de deputați din opoziție, printre care prorușii Bogdan Țîrdea, Petru Burduja și Igor Dodon, precum și Olga Ursu și Vasile Costiuc, care se declară pro-europeni, se află în Georgia, participând la evenimente ale grupurilor interparlamentare de prietenie dintre Moldova și Georgia.

Pro-rusul Igor Dodon a anunțat prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook că se află la Tbilisi alături de mai mulți aleși.

,,Eveniment istoric: astăzi, la Tbilisi, a avut loc prima ședință a grupurilor interparlamentare de prietenie din Moldova și Georgia. Împreună cu colegii din Parlament, Bogdan Țîrdea, Petru Burduja, Vasile Costiuc și Olga Ursu, am avut o întrevedere cu un grup de deputați ai Parlamentului Georgiei: președintele grupului de prietenie Georgia–Moldova, Isko Daseni, precum și cu membrii acestuia, Gia Benashvili și Mariam Lashkhi”, a notat Igor Dodon, actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), precum și fost președinte de stat.

Igor Dodon a subliniat că discuțiile purtate cu deputații georgieni au vizat ,,experiența valoroasă a Georgiei în apărarea intereselor naționale, asigurarea rezilienței economice și conservarea valorilor tradiționale”, menționând că a subliniat că ,,aceasta reprezintă un exemplu de politică consecventă și pragmatică, orientată spre protejarea suveranității și dezvoltarea statului”.

Tbilisi, un exemplu pentru Chișinău

Vasile Costiuc, deputat și lider al Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), un apropiat de liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a afirmat că Georgia, a cărei parcurs european a fost suspendat pe fondul adoptării unor legi după modelul rusesc, reprezintă un exemplu pentru Republica Moldova.

„Avem ce învăța de la Georgia”, a afirmat alesul PPDA.

Pe de altă parte, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), precum și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a exprimat o poziție diferită, amintind că oficiali georgieni au făcut declarații lipsite de respect la adresa Republicii Moldova.

„Chiar Parlamentul acestei țări, chiar liderul acestui Parlament, prim-ministrul au făcut declarații lipsite de respect la adresa Republicii Moldova și a poporului Republicii Moldova”, a detaliat Igor Grosu.

Acesta a precizat că formațiunea pe care o conduce a refuzat deplasarea la Tbilisi în pofida invitației primite.

Totodată, liderul puterii a menționat că această deplasare ar costa „8.000 de euro”, dar fără a oferi detalii suplimentare.

Aliniat Kremlinului

În Georgia, partidul de guvernământ, Visul Georgian, considerat unul aliniat ideologic cu Rusia, a blocat procesul de aderare a țării la Uniunea Europeană, chiar dacă majoritatea covârșitoare a georgienilor susține integrarea europeană. Această situație a generat nemulțumirea a zeci de mii de oameni care au protestat o perioadă îndelungată, marcând în luna noiembrie 2025 un an de proteste zilnice.