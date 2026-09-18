Explozie în suburbiile Chișinăului. Locuitorii, treziți de bubuitură în toiul nopții. Poliția face verificări

Locuitorii mai multor suburbii ale Chișinăului au raportat în dimineața zilei de vineri, 18 septembrie, o explozie puternică. Poliția Republicii Moldova a publicat o înregistrare video de la momentul care a declanșat panica.

Explozia a provocat panică în împrejurimi Foto: FB Poliția Republicii Moldova

Primele apeluri au ajuns la serviciul 112 în jurul orei 04:20,

„Poliția a recepționat mai multe apeluri de la cetățeni care au raportat o bubuitură puternică în zona de sud‑vest a satului Colonița, spre direcția Tohatin.

Polițiștii s-au deplasat imediat în zonele indicate și au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești”, a transmis Inspectoratul General de Poliție al Republicii Moldova într-un mesaj postat pe Facebook.

Până în acest moment, nu au fost identificate obiecte suspecte, urme de explozie sau alte pericole pentru populație, potrivit autorităților.

„De asemenea, au fost dispuse verificări suplimentare în localitățile Dolinnoe și Maximovca”, se arată în aceeași postare.

Polițiștii le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă obiecte sau elemente suspecte, să nu se apropie și să nu le atingă, ci să se îndepărteze și să sesizeze imediat autoritățile la numărul 112.

Verificările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Informația este preliminară.