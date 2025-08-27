Emoție la Chişinău: Emmanuel Macron și Donald Tusk s-au adresat moldovenilor în limba română. „Împreună vom scrie un nou capitol din istorie”

Surpriză de proporţii în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova, acolo unde preşedintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk le-au transmis moldovenilor mesaje de susţinere în limba română.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au surprins audiența din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, susținându-și discursurile în română, în fața sutelor de cetățeni prezenți la concertul organizat de Ziua Independenței Republicii Moldova.

„Am învățat un adevăr: atunci când un popor este unit și curajos, niciun imperiu nu îl poate înfrânge. Voi moldovenii, ați arătat că aveți această putere. Anul trecut, ați apărat prin vot calea europeană”, a spus Donald Tusk.

De asemenea, premierul polonez a lansat un apel ferm: „Nu lăsați Rusia să se întoarcă aici. Nu risipiți ceea ce ați construit. Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Europa este un proiect de pace, iar Moldova este parte din acest proiect. Noi, polonezii, vă vom fi alături, pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță și cu demnitate.”

Şi preşedintele francez Emmanuel Macron și-a ţinut mesajul tot în română.

„Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție. Faceți parte deja din familia europeană și puteți conta pe sprijinul și respectul Europei. UE va fi mai puternică împreună cu Moldova. Iar Moldova va fi și ea în Europa mai puternică. Împreună vom scrie un nou capitol din istorie”, a spus el în aplauzele audienţei.

Imaginile cu mesajele în limba română ale celor doi lideri europeni au fost distribuite de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe contul său de Facebook.