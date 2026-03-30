Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine la București. Va avea întrevederi cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va întreprinde marți o vizită la București, unde va avea întrevederi cu oficiali români, printre care se numără primarul Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan.

La București, premierul moldovean va participa la conferința „Romania Government Roundtable”, evenimentul reunind lideri politici, instituționali și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite. Aceștia vor discuta despre securitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a Europei de Sud-Est.

Tot în Capitala României, Alexandru Munteanu va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, precum și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, discuțiile vizând ,,consolidarea cooperării bilaterale și avansarea proiectelor comune, în special în domenii precum energia, infrastructura și integrarea europeană, cu impact direct asupra cetățenilor din ambele state”.

La fel, șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău se va întâlni cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane din România pentru ca să promoveze ,,oportunitățile investiționale în Republica Moldova”.

A doua vizită

Aceasta este a doua vizită a prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în România, prima având loc în luna noiembrie a anului trecut, la scurt timp după preluarea funcției.

Atunci, Alexandru Munteanu a avut mai multe întrevederi, inclusiv cu omologul său român, Ilie Bolojan.

A doua casă

Premierul Republicii Moldova a subliniat că este o onoare pentru el să fie în prima sa vizită externă la București care reprezintă a „doua casă” pentru moldoveni.

,,O casă în care împărtășim bucuriile în aceeași limbă, ne învățăm lecțiile de rezistență și demnitate din aceeași istorie și ne construim moștenirea culturală comună pentru generațiile viitoare.Relația specială dintre Chișinău și București este un lucru cunoscut de toată lumea. Catalizatorul acestui parteneriat de suflet este legătura indivizibilă dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a adăugat Alexandru Munteanu.