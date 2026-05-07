Premierul Republicii Moldova nu exclude ideea unionistă. „Eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară”

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a afirmat joi, 7 mai, că România și Republica Moldova sunt „mai apropiate ca niciodată”, precizând totodată că ideea unirii rămâne posibilă, întrucât „în istorie, ca și în viață, lucrurile se pot schimba”.

„Eu mă simt foarte bine. Într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună, avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli”, a afirmat șeful Executivului de la Chișinău pentru Agerpres.

Cu toate acestea, el a admis că principalul său obiectiv în mandatul de premier este acela de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, arătând că, „în istorie, ca și în viață, lucrurile pot să se schimbe și trebuie să fim gata pentru orice”.

„Să vă spun sincer, nu știu, fiindcă acum nu putem concomitent să ne ocupăm și de proiectul unionist și de proiectul integrării europene. Acum avem proiectul integrării europene pe masă. Și noi aici, eu am mai declarat-o anterior, eu sunt un manager. Eu am mandatul de la partidul care a câștigat majoritatea în Parlament și a numit Guvernul Munteanu să lucrăm asupra agendei europene, ceea ce și facem. Comisia (n.r.- Comisia Europeană) ne laudă, am îndeplinit 93% din tot ce ni s-a pus în plan, în gros-plan, și continuăm cu aceeași viteză să implementăm și reformele și să facem investiții. Să vedem, dar în istorie ca și în viață lucrurile pot să se schimbe și trebuie să fim gata pentru orice”, a mai spus Alexandru Munteanu.

Anterior, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, într-un interviu pentru Le Monde că unirea țării sale cu România ar permite o aderare mai rapidă la UE. Ea a subliniat totodată că „o asemenea decizie trebuie luată de majoritatea cetățenilor”.

În urma afirmațiilor făcute de lidera de la Chișinău, președintele Nicușor Dan a declarat că România „este pregătită” pentru unirea cu Republica Moldova dacă cetățenii de peste Prut și-ar dori acest lucru.

Potrivit unui sondaj publicat joi de INSCOP Research, șapte din zece români ar vota în favoarea unirii dintre România și Republica Moldova, dacă ar fi organizat un referendum pe această temă. Conform cercetării, 71,9% dintre respondenți spun că ar vota „DA” la un referendum privind unirea, în timp ce 21,4% s-ar pronunța împotrivă. Totodată, 2,1% declară că nu s-au hotărât, 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu au oferit un răspuns.