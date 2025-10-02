Campania PPDA pe TikTok, surpriza alegerilor de la Chișinău, ridică multe semne de întrebare

După alegerile din Republica Moldova, performanța neașteptată a Partidului Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, ridică semne de întrebare privind autenticitatea mobilizării digitale, conform unei analize realizate de experta Mădălina Voinea din cadrul organizației Expert Forum.

Potrivit Mădălinei Voinea, partidul a înregistrat pe TikTok 16 milioane de vizualizări, 422.000 de urmăritori și 31.000 de distribuiri în perioada 1 august- 28 septembrie, o performanță impresionantă, având în vedere că Republica Moldova este o țară mică.

,,Să ne amintim că vorbim de o țară cu 2,3 milioane de cetățeni și că modul de calculare de către platforma TikTok al acestor cifre este neclar, cel puțin în ceea ce privește ecuația o vizualizare = un play count.Acest fenomen subliniază o problemă fundamentală a democrațiilor noastre: opacitatea campaniilor digitale. Când un partid cu 1,8-3% în sondaje poate genera 16 milioane de vizualizări într-o țară cu 2,3 milioane de locuitori, întrebările devin inevitabile. Este vorba de o mobilizare autentică a cetățenilor sau de manipulare algoritmică?”, susține reprezentanta organizației Expert Forum din România.

Mădălina Voinea mai subliniază că ,,infrastructura digitală coordonată, cu conturi suspecte, conținut identic și redistribuire artificială transformă spațiul public digital într-o zonă gri, unde transparența democratică se diminuează dramatic. Cetățenii votează pe baza informațiilor pe care le primesc, dar nu știu cine și cum le modelează aceste informații în momentele decisive”.

Întrebat cum comentează performanța online, care are multe elemente în comun cu cea a fostului candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, Vasile Costiuc a răspuns: „De când CEC sau oricare alte instituții se bazează pe anumite rapoarte externe ale unui stat străin?”.

Autoritatea electorală de la Chișinău a avertizat recent formațiunea, motivând că aceasta nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, deși a desfășurat o campanie intensă. În replică, liderul Partidului Politic Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că nu a cheltuit niciun leu pentru promovarea pe TikTok.

Prima experiență parlamentară

PPDA a avut în sondajele dinaintea alegerilor parlamentare un scor cuprins între 1,8% și 3%, însă la scrutin a obținut 5,62% din voturi, adică 88.679 de sufragii, conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău. Prin urmare, formațiunea ajunge pentru prima dată în Parlament, participând până acum la mai multe scrutine parlamentare.

În campania electorală din 2025, Vasile Costiuc a beneficiat de sprijinul liderului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din România, George Simion, în urma unei asocieri politice între PPDA și formațiunea AUR de la București.

În 2021, mai mulți membri l-au acuzat pe Vasile Costiuc de trădare și de preluarea abuzivă a conducerii partidului, acuzații pe care acesta le-a respins.

Iar foști deputați PDM, Eugeniu Nichiforciuc și Andrian Candu, au declarat că Vasile Costiuc ar fi avut legături și întâlniri frecvente cu membri ai partidului condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Ei au sugerat că PPDA ar fi fost finanțat pentru a crea zgomot politic, acuzații negate de liderul formațiunii.

„Vasile Costiuc este un personaj care a fost întotdeauna finanțat de, inclusiv, de fosta echipă a domnului Plahotniuc. El întotdeauna juca un fel de rol de spoiler și întotdeauna trebuia să aducă tot felul de mai mult zgomot decât substanță și conținut”, a afirmat anterior Andrian Candu.

Liderul PPDA are probleme penale. În ianuarie 2022, el a fost reținut într-un dosar privind înstrăinarea frauduloasă a unor terenuri din Durlești, municipiul Chișinău. Mai mult, ar fi agresat un agent de pază al unui hotel.

Totodată, Costiuc a fost activ mai ales în mediul online, unde a organizat în ultimii ani proteste și campanii anticorupție.