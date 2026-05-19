Un video surprinde comportamentul controversat al unui tânăr din Iași, care transformă trecerile de pietoni în adevărată scene de testare a răbdării pentru șoferi.

În imaginile publicate de Ora de Iași se vede cum un adolescent se pregătește să traverseze strada, moment în care mai multe mașini opresc regulamentar pentru a-i permite trecerea. În loc să traverseze normal, tânărul înaintează extrem de lent pe trecerea de pietoni, se oprește în mijlocul drumului pentru câteva secunde, apoi revine înapoi spre trotuar.

Pe tot parcursul scenei, traficul este îngreunat, iar șoferii, vizibil exasperați, claxonează și așteaptă reluarea circulației.

Filmarea a fost realizată în cartierul Tătărași din Iași.

Inconștiență sau teribilism?

Publicația locală a descris fenomenul drept un posibil „nou trend” care ar pune la încercare răbdarea șoferilor și ar transforma străzile în spații de joacă improvizate. Titlul materialului este: „Noul trend care blochează traficul în Iași — tinerii pun la încercare răbdarea șoferilor și transformă străzile într-un teren de joacă”.

Imaginile ridică semne de întrebare cu privire la siguranța rutieră și la comportamentul tinerilor în trafic, mai ales în contextul în care astfel de gesturi pot genera blocaje și situații imprevizibile pentru șoferi.

Rămâne de văzut dacă aceste episoade sunt cazuri izolate sau dacă, așa cum sugerează reacțiile din mediul online, ar putea deveni un comportament tot mai răspândit în rândul adolescenților.