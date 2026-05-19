Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Maia Sandu, mesaj după Eurovision 2026: „Relația dintre România și Republica Moldova nu trebuie afectată”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți, în contextul finalei Eurovision Song Contest 2026, că relațiile dintre Republica Moldova și România nu ar trebui influențate de rezultatele competiției muzicale.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. FOTO: Președenția Republicii Moldova.

Declarația a fost făcută după o întâlnire cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul căreia Maia Sandu a subliniat importanța aprecierii reciproce dintre cetățenii celor două state.

„Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic și nimeni să afecteze relația dintre cele două țări și cred cu adevărat că este important faptul că oamenii din Moldova au acordat cea mai mare apreciere cântăreților români. Aceasta este partea cea mai importantă. Și felicitări atât Alexandrei, cât și lui Vlad!”, a declarat Maia Sandu, potrivit Agerpres.

Controverse după votul juriului din Republica Moldova

Declarațiile vin în contextul unui scandal apărut în mediul online, după ce juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte piesei „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, în finala Eurovision 2026.

Decizia a stârnit reacții puternice în spațiul public, fiind criticată de internauți, jurnaliști, politicieni și diverși formatori de opinie. Nemulțumirile au fost amplificate și de faptul că alte țări au primit punctaje mai mari, în timp ce Ucraina nu a primit niciun punct din partea juriului moldovean.

Cum a votat juriul din Republica Moldova

Juriul din Republica Moldova a fost format din șapte membri, printre care reprezentanți ai instituțiilor media și artiști implicați în selecția națională Eurovision.

Punctajele acordate au fost următoarele:

  • 12 puncte – Polonia
  • 10 puncte – Israel
  • 8 puncte – Grecia
  • 7 puncte – Bulgaria
  • 6 puncte – Norvegia
  • 5 puncte – Cehia
  • 4 puncte – Australia
  • 3 puncte – România
  • 2 puncte – Franța
  • 1 punct – Italia

Finala Eurovision 2026

Finala Eurovision Song Contest 2026, desfășurată la Viena, a reunit 25 de țări. Câștigătoarea competiției a fost reprezentanta Bulgariei, în urma punctajului cumulat obținut din votul juriilor naționale și al publicului.

România a încheiat competiția pe locul al treilea, în ciuda controverselor apărute ulterior în legătură cu voturile unor jurii naționale.

