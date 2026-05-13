Cine este liderul internațional în care românii au cea mai mare încredere. Rezultatele Barometrului INSCOP

Președintele francez Emmanuel Macron se află pe primul loc în topul încrederii românilor în lideri internaționali, arată cel mai recent Barometru INSCOP. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, ocupă poziția a doua la capitolul încredere și locul al treilea la notorietate.

„Emmanuel Macron conduce în topul încrederii în liderii internaționali, 32.9% dintre respondenți declarând că au foarte multă (9.6%) și destul de multă încredere (23.3%) în președintele francez”, scrie Remus Ștefureac, director INSCOP Research, miercuri, într-o postare pe Facebook

Românii care au cea mai mare încredere în președintele francez sunt votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii marilor orașe. Nivelul cel mai scăzut de încredere se regăsește în rândul votanților PSD și AUR și al persoanelor din urbanul mic.

„Clasamentul continuă cu Maia Sandu cu un capital de încredere de 28.6% încredere (respectiv încredere foarte multă 11.5% și 17.1% încredere destul de multă)”, explică sociologul.

Potrivit sondajului, în președinta Republicii Moldova au încredere mai ales votanții PNL și USR, persoanele peste 60 de ani și cei cu educație superioară. Neîncrederea este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR și al locuitorilor din mediul rural.

Donald Trump, 24.8% încredere în rândul românilor

În președintele SUA, Donald Trump, au mai multă încredere votanții PSD și AUR și tinerii sub 30 de ani. Nivelul de neîncredere este mai ridicat în rândul votanților PNL și USR și al locuitorilor din București.

„Donald Trump cu 24.8% încredere (respectiv încredere foarte multă 10.1% și 14.7% încredere destul de multă)”, se arată în aceeași postare.

Trump conduce însă clasamentul notorietății.

Ursula von der Leyen, 23.7% încredere în rândul românilor

Când vine vorba de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (locul 4, potrivit Barometrului INSCOP), încrederea este mai ridicată în rândul votanților PNL și USR și al persoanelor cu studii superioare. Neîncrederea vine în special din partea votanților PSD și AUR:

„Ursula von der Leyen cu 23.7% (respectiv încredere foarte multă 4.7% și 19% încredere destul de multă)”, explică Remus Ștefureac.

Pe locul 5 se află Friederick Merz cu 20.9% (respectiv încredere foarte multă 4.8% și 16.1% încredere destul de multă)”.