Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
Demnitarul din Republica Moldova, a cărui soție s-ar fi sinucis din cauza violenței, a demisionat

Dumitru Vartic, vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și membru al partidului aflat la guvernare în Republica Moldova, a demisionat din funcție și a fost exclus din formațiune după ce soția sa s-ar fi sinucis pe fondul violenței.

Acesta a renunțat la funcția publică pe fondul cazului tragic. FOTO: Facebook.com/ Dumitru Vartic
Acesta a renunțat la funcția publică pe fondul cazului tragic. FOTO: Facebook.com/ Dumitru Vartic

Responsabilii Consiliului Raional Hîncești au anunțat că Dumitru Vartic a depus cererea de demisie din funcția pe care o deține în data de 9 martie.

,,Cererea a fost înregistrată oficial și urmează a fi examinată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și procedurile administrative aplicabile. Consiliul Raional Hîncești va informa ulterior opinia publică despre deciziile adoptate și pașii care vor fi întreprinși în continuare”, au subliniat reprezentanții structurii.

În aceeași zi, filiala Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din municipiul Hîncești a anunțat excluderea lui Dumitru Vartic din formațiune. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al partidului.

,,Organizația Teritorială PAS Hâncești condamnă cu vehemență orice formă de violență împotriva doamnelor și domnișoarelor.Vom urmări cu maximă atenție ca toate circumstanțele acestui caz să fie clarificate, iar deciziile să fie luate în baza faptelor stabilite. Considerăm esențial ca persoanele responsabile să răspundă în fața legii, în conformitate cu cadrul legal în vigoare”, au menționat responsabilii formațiunii.

Între timp, responsabilii Inspectoratului General al Poliției au inițiat două procese penale în vederea investigării circumstanțelor în care soția lui Dumitru Vartic și-a pierdut viața. 

,,Organele de urmărire penală ale Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Direcției de Poliție mun.Chișinău și Inspectoratului de Poliție Hîncești au înregistrat procese penale, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului.În cadrul acestora urmează a fi efectuat un șir de acțiuni procesuale, iar după acumularea probatoriului necesar, va putea fi emisă o soluție pe caz”, au detaliat funcționarii moldoveni. 

A lăsat un bilet de adio

Ludmila Vartic a fost găsită fără suflare în data de 3 martie după ce s-ar fi aruncat în gol de pe un bloc din Chișinău.

,,Cazul a avut loc marți în Chișinău și a fost înregistrat de Poliție. Chiar dacă femeia a lăsat un bilet de adio, oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să recurgă la acest gest”, a afirmat Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP.

De asemenea, Diana Fetco a subliniat că familia Vartic nu a fost investigată în ultimii cinci ani pentru cazuri de violență.

,,Precizez faptul că, cel puțin în ultimii 5 ani, nu a parvenit nicio plângere sau alte aspecte legate de violență în această familie. Polițiștii întreprind toate măsurile pentru a elucida circumstanțele acestui caz”, a conchis purtătoare de cuvânt.

Citește și: Percheziții în R. Moldova într-un caz ce vizează planuri ale serviciilor ruse de a lichida persoane publice din Ucraina

Soții Vartic aveau două fiice minore. Moartea mamei acestora a stârnit indignare în rândul multor moldoveni, în special al locuitorilor din municipiul Hîncești, unde locuia familia. Ludmila Vartic lucra educatoare la o grădiniță, iar Dumitru Vartic este vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești. Unii localnici susțin că bărbatul s-ar face vinovat de tragedie.

,,Ludmila a avut nenorocul să se mărite cu un mizerabil care ani la rând i-a otrăvit existența. La început prin vorbe grele, cum a spus o cumătra chiar la masă cu oaspeți își permitea să o înjosească, apoi, după ce a născut prima fetiță a pornit agresiunea fizică. După ce a născut și a doua fată, bătaia era deja la ordinea zilei. Cu trecerea timpului mizeria a pierdut orice urmă omenească și a început să aducă amante chiar în casa lor. Prima dată când a adus o altă femeie în casă, Ludmila a fost forțată să o accepte și să se comporte de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat iar cînd s-au retras în dormitor, Ludmila disperată, a înghițit pastile. A fost o tentativă de suicid dar a scăpat cu viață doar pentru că a fost dusă la timp la spitalul. După aceea au urmat alte zile, săptămâni, luni și ani de bătăi, umilințe și teroare”, a explicat Minodora Calistru-Prisacu. 

Mai mult, unele persoane care au cunoscut-o pe Ludmila Vartic susțin că nu au știut despre nenorocire și nici despre momentul în care aceasta a fost înmormântată deoarece soțul său ar fi ascuns toate amănuntele.

,,A plecat dintre noi neașteptat și tragic, tăcut și cu multă durere, un om cu suflet blând, care a dăruit dragoste, a educat copiii noștri și a cultivat valori adevărate. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Vom păstra mereu vie amintirea unui om dedicat, bun și luminat, care a știut să dăruiască din suflet”, a precizat Zinaida Botnaru.

Dumitru Vartic nu a oferit deocamdată un punct de vedere, însă a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a luat adio de la soția sa, menționând că trece prin momente grele și cerând liniște, discreție și înțelegere din partea oamenilor.

,,Prioritatea mea acum sunt copiii noștri, care au nevoie de dragoste, sprijin și de un tată care să fie puternic pentru ei. Am pierdut soția mea și mama copiilor noștri. Pentru familia noastră, această pierdere este o tragedie greu de cuprins în cuvinte. Încercăm, zi de zi, să găsim puterea de a merge mai departe și să rămânem uniți în această perioadă atât de grea”, a menționat acesta.

Doina Gherman, vicepreședinta Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, i-a cerut lui Dumitru Vartic să demisioneze din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești, precum și să părăsească rândurile PAS.

,,Condamnăm ferm orice formă de violență împotriva femeilor și fetelor. Vom urmări cu maximă atenție ca toate detaliile acestui caz să fie elucidate, deciziile să fie luate în baza faptelor stabilite, iar cei responsabili să răspundă cu celeritate în fața legii”, a scris Doina Gherman pe pagina sa de Facebook.

Iar responsabilii Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie s-au autosesizat în legătură cu acest caz tragic.

De Ziua Femeilor, în municipiul Hîncești a avut loc un moment de reculegere în memoria Ludmilei Vartic, iar zeci de participanți au aruncat baloane albe în aer.

Republica Moldova

