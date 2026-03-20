Baiaram, scos din teren din cauza fanilor lui Dinamo. Olteanul a fost ținta rasismului pe Arena Națională. „Țiganule, țiganule!”

Joi seară, Arena Națională a găzduit partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, 0-1, primul duel direct din play-off, însă puțini spectatori au venit să-l urmărească. Sub 10.000 de fani au umplut tribunele, dintre care aproximativ o mie au fost suporteri ai Craiovei.

Prezența a fost mult mai redusă comparativ cu întâlnirile anterioare ale sezonului. La meciul de la Craiova, din 26 septembrie, au fost 22.440 de spectatori, iar la meciul retur din februarie, la București, au venit 15.548 de oameni.

Meciul nu a fost lipsit de incidente

Suporterii Craiovei au condus atacurile verbale, fluturând steaguri mari cu portretele lui Ilie Balaci și Costică Ștefănescu, și reluând aceleași insulte care fuseseră auzite și la meciul Rapid vs. Dinamo, din Giulești. Astfel, meciul a fost mai mult despre tensiuni și conflicte, decât despre fotbal.

„Dinamo, m… Dinamo!” / „Câini spurcați, de p… să ne luați!” / „Săriți cu toții și strigați tare, să moară câinii din Ștefan cel Mare!”, au scandat, frenetic, fanii oltenilor.

Când suporterii Craiovei au scandat „Hei, Hei, Hai, Știința!”, ultrașii de la PCH au răspuns imediat cu injurii: „Voi nu sunteți Știința Craiova!” și „La olteni, m… la olteni!”.

Rasism la cote înalte

Însă tensiunea nu s-a oprit aici. Ultrașii de la Sud Dinamo au repetat scandalul de la confruntarea din 9 februarie, atacându-l verbal pe jucătorul oltenilor, Ștefan Baiaram. La finalul primei reprize, suporterii PCH (Peluza Cătălin Hîldan - Dinamo) au scandat din nou injurii cu tentă rasistă, ceea ce l-a determinat pe antrenorul Craiovei să-l scoată pe Baiaram din teren, la pauză, pentru a evita escaladarea conflictului.

În timpul jocului, ei l-au vizat pe Ștefan Baiaram, extrema Craiovei, strigându-i în timp ce trecea prin fața lor: „Țiganule, țiganule!”.

Astfel, incidentele de natură rasistă au umbrit atmosfera de pe stadion, repetând, din păcate, vechile conflicte din sezonul regular.