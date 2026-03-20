Luptător iranian, executat prin spânzurare de regimul de la Teheran. Cum i s-au pus în cârcă acuzațiile

Regimul din Iran îi execută pe bandă rulantă pe cei care nu se aliniază regulilor impuse de la Teheran. Este și cazul lui Saleh Mohammadi, un luptător de wrestling de doar 19 ani, care a participat la manisfestațiile de la sfârșitul anului 2025. Sportivul a fost executat ieri prin spânzurare, după ce i s-a pus în cârcă faptul că ar fi omorât un polițist.

Saleh Mohammadi a fost reținut de autorități, fiind acuzat de crimă, dar și că a fost ”un inamic al lui Dumnezeu” și agent străin, acuzații nefondate, confrm Marca. În realitate, sportivul a recunoscut, sub tortură, că una dintre cele 29 de răni provocate polițistului mort a fost cauzată de el. Însă wrestlerul nu a fost surprins de camere în momentul incidentului și, potrivit declarațiilor făcute de familie, colegi și antrenori, acesta se afla la casa unchiului său când omorul a avut loc. Mohammadi nu a avut dreptul să își ia un avocat independent, iar judecătorii au luat în calcul declarațiile unor martori anonimi.

Inițial, Saleh Mohammadi ar fi trebuit să fie omorât în public, însă după ce SUA ceruse ca execuția să fie oprită, el a fost sânzurat într-o închisoare din orașul Qom, alături de alte două persoane. Wrestlerul adusese o medalie de brnz pentru Iran Turneul Internațional Buvaisar Saitiev.