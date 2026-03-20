Organul neglijat care ar putea fi mai important pentru longevitate decât au crezut oamenii de știință

Timusul, un organ limfoid despre care multă vreme s-a crezut că devine aproape inutil la vârsta adultă, ar putea avea un rol mult mai important pentru sănătate și longevitate decât au estimat oamenii de știință, potrivit unor cercetări publicate recent.

Studii științifice recente arată că rolul timusului în imunitatea și sănătatea oamenilor pe termen lung are o importanță mai ridicată față de modul în care este apreciat în prezent.

Timusul, o glandă puțin cunoscută, care se află în piept, lângă inimă și plămâni, este în mare parte responsabil pentru formarea celulelor T, un tip de globule albe care ajută la lupta împotriva infecțiilor, notează revista de știință Scientific American, citând cercetările publicate recent de platforma Nature.

Deși este păstrat și la vârsta adultă, el este cel mai activ înainte și în timpul pubertății. Rolul său la adulți a fost însă mult timp ignorat, în parte pentru că se micșorează odată cu înaintarea în vârstă și este înlocuit treptat cu țesut gras — lucru pe care oamenii de știință l-au interpretat ca pe un semn că organul devine mai puțin important.

Potrivit publicației de știință, două studii recente arată însă că timusul ar putea fi mult mai important pentru sănătatea pe termen lung decât se credea. Rezultatele se potrivesc cu tot mai multe dovezi care arată că sistemul imunitar joacă un rol major în modul în care îmbătrânim.

Rolul mai puțin știut al timusului

Într-o cercetare publicată pe platforma Nature, oamenii de știință au folosit inteligența artificială pentru a analiza aproximativ 27.000 de tomografii computerizate și fișe medicale.

„În studiul National Lung Screening Trial, o funcționare mai bună a timusului a fost asociată constant cu un risc mai mic de deces din orice cauză, cu o incidență mai redusă a cancerului pulmonar și cu o mortalitate cardiovasculară mai scăzută, pe parcursul a 12 ani de monitorizare, chiar și după ce au fost luați în calcul factori precum vârsta, sexul, fumatul și alte boli. În studiul independent Framingham Heart Study, o stare mai bună a timusului a fost, de asemenea, asociată cu un risc mai mic de deces din cauze cardiovasculare, independent de vârstă, sex și fumat”, arată cercetarea publicată pe platforma Nature.

Cercetătorii au observat că sănătatea timusului este legată și de inflamația generală din organism și de tulburările metabolice, dar și de factori de stil de viață care pot fi modificați, inclusiv fumatul, obezitatea și nivelul de activitate fizică.

„În ansamblu, rezultatele sugerează că timusul ar putea avea un rol central în procesul de îmbătrânire și în susceptibilitatea la boli la vârsta adultă, iar menținerea funcției acestui organ ar putea deveni o țintă importantă pentru prevenție și pentru strategii medicale menite să prelungească viața sănătoasă”, notează autorii cercetării.

Descoperirea reprezintă o piesă importantă din „puzzle-ul” sănătății pe termen lung, a afirmat autorul principal al studiului, Hugo Aerts, cercetător la Mass General Brigham și profesor la Harvard Medical School și la Universitatea Maastricht din Olanda.

Analiza realizată cu ajutorul inteligenței artificiale a arătat că există variații foarte mari între oameni în ceea ce privește starea timusului.

„La unii oameni, timusul rămâne foarte activ până la vârste înaintate. La alții, își pierde funcția destul de repede, încă de la vârste mai tinere”, afirmă omul de știință Hugo Aerts.

Cercetarea a arătat că sănătatea timusului pare să fie legată de sănătatea generală. Persoanele cu un timus sănătos au avut tendința de a trăi mai mult și de a avea un risc mai mic de cancer pulmonar sau boli cardiovasculare, chiar și după ce cercetătorii au ținut cont de factori precum vârsta, sexul sau fumatul.

Organul care „nu trebuie uitat”

Într-un alt studiu, publicat tot în Nature, cercetătorii au observat că pacienții cu cancer care aveau un timus mai sănătos răspundeau mai bine la imunoterapie.

„Aceste două studii arată că acest organ aproape uitat, timusul, ar putea avea un rol central în sănătatea noastră pe tot parcursul vieții”, afirmă Hugo Aerts, citat de Scientific American.

Alte cercetări indică faptul că eficiența sistemului imunitar, în special cea legată de celulele T, este un factor esențial pentru îmbătrânirea sănătoasă, afirmă María Mittelbrunn, imunolog la Consiliul Spaniol pentru Cercetare și profesor invitat la Universitatea Columbia. Studii anterioare au arătat, de exemplu, că pacienții cărora li s-a îndepărtat timusul au avut probleme de sănătate mai mari în anii următori.

„Totuși, rezultatele nu sunt definitive. Studiile arată o legătură între timus și sănătatea pe termen lung, dar nu demonstrează că acesta este cauza directă. Este posibil ca timusul să reflecte starea generală a organismului, nu să o determine”, notează publicația.

Persoanele cu un timus mai sănătos aveau și un nivel mai mic de inflamație, ceea ce ar putea indica faptul că este vorba despre o stare generală mai bună a organismului, nu doar despre funcția acestui organ. Alte organe ar putea arăta tendințe similare, spun cercetătorii.

Potrivit publicației, cercetătorii spun că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege exact rolul timusului în longevitate, dar rezultatele arată că acest organ merită mult mai multă atenție.

„Este ca și cum am spune: acest organ nu ar trebui să fie uitat”, concluzionează Hugo Aerts.