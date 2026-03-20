Analiză Explozie a prețurilor la gaze naturale în urma atacului de la Ras Laffan. În ce măsură va fi afectată România

Război în Orientul Mijlociu
Loviturile iraniene asupra celui mai mare complex de producție a gazelor lichefiate din lume, Ras Laffan din Qatar, au provocat joi dimineață un val de panică pe piețele europene de energie, iar prețul gazelor naturale a crescut cu 35% în câteva ore. Deși Europa nu depinde în mod direct de gazele qatareze în aceeași măsură în care depind țările asiatice, reacția bursierei a fost imediată și violentă, iar România va resimți efectele, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

FOTO: Bloomberg
Preţul gazelor naturale în Europa au înregistrat joi dimineaţa un salt de 35%, după loviturile împotriva infrastructurilor energetice din Orientul Mijociu, în special un atac al Iranului care a vizat cea mai mare facilitate de producţie a gazului lichefiat din lume, complexul Ras Laffan din Qatar, transmite agenția de știri Bloomberg.

Complexul Ras Laffan al companiei Qatar Energy a suferit pagube considerabile, după o serie de atacuri care au provocat incendii de dimensiuni considerabile, a confirmat compania. Instalaţia produce de obicei aproximativ o cincime din oferta mondială de gaze lichefiate şi, deşi livrările fuseseră deja oprite la începutul acestei luni din cauza războiului, ultimele atacuri ameninţă să menţină preţurile gazelor în Europa şi Asia la un nivel ridicat pentru mai mult timp.

De asemenea, facilităţile de gaze Habshan din Abu Dhabi au fost şi ele închise după ce au fost lovite de resturi care au căzut în urma unui atac interceptat. Preşedintele Donald Trump a declarat că SUA vor riposta dacă instalaţiile de gaze lichefiate din Qatar vor fi atacate din nou.

Detalii complete despre amploarea pagubelor şi calendarul lucrărilor de reparaţii nu sunt încă disponibile. Deşi ţările asiatice cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere prelungită a fluxurilor ar reduce balanţa globală a aprovizionării, menţinând preţurile ridicate la nivel mondial.

În ceea ce priveşte Europa, escaladarea atacurilor vine într-un moment dificil, deoarece regiunea iese din iarnă cu depozitele epuizate. Aceasta înseamnă că va trebui să cumpere mai multe încărcături de gaze lichefiate în această vară pentru a le reumple, concurând cu cumpărătorii din Asia pentru mai puţine livrări disponibile.

„Piața europeană este foarte, foarte sensibilă la tot ceea ce înseamnă aspecte legate de gazele naturale, oriunde se întâmplă în lume. Chiar dacă Europa importă doar aproximativ 10% din cantitatea de gaze naturale lichefiate din Qatar, adică nu suntem dependenți de aceste gaze, așa cum sunt țările din Asia, reacția pieței există", explică Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Practic, orice reducere a ofertei globale de gaze lichefiate îi face pe cumpărătorii asiatici să concureze mai agresiv pe piețele spot, reducând cantitățile disponibile pentru Europa și împingând prețurile în sus pe întreg lanțul de aprovizionare.

Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de GNL din Qatar

Același scenariu ca la începutul războiului

Chisăliță trasează o paralelă directă cu prima fază a conflictului din Orientul Mijlociu.

„Este exact ce s-a întâmplat și în prima fază: după începerea războiului, prețul gazelor naturale în Europa s-a dublat în câteva zile. Ulterior a existat o corecție, dar acea creștere inițială a fost foarte puternică. Cam același efect l-am văzut și astăzi. Dacă vă uitați pe datele bursiere, o să vedeți că a existat o creștere foarte mare, urmată apoi de o revenire destul de importantă", subliniază Chisăliță

Cu alte cuvinte, problema nu este neapărat nivelul la care se vor stabiliza prețurile, ci incertitudinea pe care o generează, cu efecte directe asupra contractelor încheiate de consumatorii industriali.

„Mă aștept ca prețurile să se stabilizeze undeva în jurul 60 de dolari pe baril, însă această stabilizare va fi influențată, în viitor, de alte potențiale situații de acest tip", explică președintele Asociației Energia Inteligentă.

Prețurile gazelor naturale vor crește și în România

România produce gaze naturale și are un grad de dependență față de importurile de gaze lichefiate semnificativ mai redus decât statele din Europa de Vest. Dar asta nu o izolează de turbulențele de pe piețele internaționale, pentru că prețurile de pe Bursa Română de Mărfuri urmează îndeaproape cotațiile de la TTF, bursa de referință pentru gazele naturale în Europa.

„România, cu siguranță, va fi influențată de această situație, pentru că Bursa Română de Mărfuri copiază destul de fidel ce se întâmplă pe TTF. Așa că mă aștept ca și pe BRM să vedem aceste prețuri ridicate și, în același timp, ca ele să se transmită mai departe în economie", spune Chisăliță.

Momentul este unul deosebit de nefavorabil pentru companiile și firmele din România. Începând cu 1 aprilie 2026, plafonarea prețurilor la gaze pentru consumatorii non-casnici este eliminată, ceea ce înseamnă că această categorie va suporta integral șocul de preț de pe piață.

„Mai ales vor fi afectați consumatorii non-casnici, începând cu 1 aprilie 2026, dată la care discutăm despre eliminarea plafonării pentru această categorie. Ori aceștia vor resimți din plin aceste creșteri. Este și un moment foarte dezavantajos. De ce? Pentru că acum se încheie contractele. De fiecare dată când închei un contract într-un moment de preț ridicat, practic rămâi cu acel preț pe tot parcursul anului. Asta înseamnă că, chiar dacă ulterior vor exista corecții semnificative, cel mai probabil consumatorul final nu le va mai resimți", avertizează Chisăliță.

Cu alte cuvinte, companiile care semnează acum contracte anuale de aprovizionare vor plăti prețurile ridicate de azi pe tot parcursul anului, chiar dacă piața se va corecta ulterior.

