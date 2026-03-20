O fetiță de 9 ani a fugit pe geam pentru a scăpa de mama și iubitul acesteia, care o snopeau în bătaie

O fetiță în vârstă de doar 9 ani din județul Cluj a sărit pe geam pentru a scăpa de mama ei și de concubinul acesteia, care o snopeau în bătaie.

Micuța era obligată să le gătească celor doi, fiind bătută de aceștia, potrivit Observator News.

Pentru a scăpa, ea a ieșit pe fereastră și a fugit la o vecină, care s-a speriat când a văzut starea în care era copilul.

Femeia a sunat la 112, iar în cele din urmă copila a ajuns la spital, unde medicii au găsit mai multe răni pe corpul ei.

Potrivit sursei citate, fetița are o soră mai mică.