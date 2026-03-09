Unul dintre cei mai temuți infractori din India, încătușat la granița cu Republica Moldova

Amritpal Singh, unul dintre cei mai temuți infractori din India, dat în căutare pentru o serie de infracțiuni grave și fugit din țara sa cu un pașaport fals, a fost încătușat la frontiera Republicii Moldova. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din țara vecină au confirmat reținerea acestuia.

Șeful Poliției din statul indian Punjab, Gaurav Yadav, a afirmat că Amritpal Singh, cunoscut și sub numele de Amrit Dalam, este membru al grupării „Jaggu Bhagwanpuria”. Acesta era dat în căutare internațională în mai multe dosare penale grave din statul Punjab.

Amritpal, originar din satul Dalam Nangal din Batala, a reușit să fugă în străinătate folosind un pașaport fals.

„Amritpal Singh este căutat în mai multe cazuri penale grave, inclusiv trafic de droguri, crime, tentative de omor și alte infracțiuni, și s-a ascuns în străinătate o perioadă îndelungată. Reținerea sa este rezultatul unei cooperări internaționale susținute și al urmăririi constante de către agențiile Poliției din Punjab”, a afirmat Gaurav Yadav pentru presa de la New Delhi.

Acesta a mai adăugat că sunt în desfășurare procedurile pentru extrădarea acestuia în India, astfel încât să poată fi judecat conform legii.

Precizările Poliției Republicii Moldova

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a confirmat pentru „Adevărul” reținerea acestuia, subliniind că nu este cunoscut deocamdată autorităților de la Chișinău dacă acesta este sau nu membru al unor grupări criminale.

„Astăzi va avea loc o ședință între Procuratură și autoritățile de drept din India cu referire la acest caz”, a adăugat Diana Fetco.

Prima extrădare în India

Potrivit reprezentantei Poliției Republicii Moldova, extrădarea lui Amritpal Singh în India ar putea fi primul caz de acest fel din activitatea instituției.



