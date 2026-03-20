Șeful NASA susține ideea ca Trump să reclasifice Pluto ca planetă: „Să fie măreață din nou”

Administratorul NASA, Jared Isaacman, susține ideea ca președintele Donald Trump să reclasifice Pluto ca planetă, după ce din 2006 aceasta este considerată „planetă pitică”.

„Susțin 100% ca președintele Trump să facă Pluto măreață din nou”, a spus Isaacman într-un interviu acordat Daily Mail la Centrul Spațial John F. Kennedy din Florida.

Definiția lui Pluto este intens dezbătută încă din 2006, când Uniunea Astronomică Internațională (IAU) i-a retras statutul de planetă, clasificând-o drept „planetă pitică”. Potrivit propunerii IAU, ca un obiect din Sistemul Solar să fie considerat planetă, trebuie să îndeplinească trei criterii

Să fie pe orbită în jurul Soarelui.

Să aibă o masă suficientă pentru ca propria gravitație să-i dea o formă aproape rotundă (echilibru hidrostatic).

Să fi „curățat” vecinătatea orbitei sale (ceea ce Pluto nu îndeplinește).

Pluto a fost descoperită în 1930 de astronomul american Clyde Tombaugh, originar din Kansas și absolvent al Universității din Kansas, care a făcut descoperirea la Observatorul Lowell din Flagstaff, Arizona.

„Cred că le datorăm tuturor celor din Kansas și contribuțiilor lor importante în astronomie și aerospațial să restabilim acea descoperire ca planetă”, a spus Isaacman.

Isaacman a discutat despre viitorul explorării spațiale înaintea misiunii Artemis II, iar ideea ca Pluto să fie din nou considerată planetă a fost susținută și de actorul William Shatner.

Shatner a criticat dur IAU, numind-o „un grup de tocilari corupți aflați într-o criză de putere” și l-a îndemnat pe Trump să „restabilească Pluto ca planetă și să pună capăt tiraniei cosmice a uniunii”.

Shatner l-a îndemnat și pe CEO-ul SpaceX, Elon Musk, să îl încurajeze pe președinte să semneze un ordin executiv pentru a face din nou Pluto planetă, idee pe care Musk a spus că o susține.

Deși Trump nu s-a pronunțat oficial, susținătorii săi au făcut-o. Senatorul Mike Lee din Utah a cerut în februarie, pe rețelele sociale: „Președinte Trump, vă rugăm să faceți un lucru pentru noi: faceți Pluto din nou planetă”.

În primul mandat al lui Trump, fostul administrator NASA Jim Bridenstine a susținut că Pluto ar trebui considerată planetă, invocând faptul că are un ocean sub suprafață, compuși organici și propriii sateliți.

„Unii au susținut că, pentru a fi planetă, trebuie să-ți cureți orbita în jurul Soarelui”, spunea el în 2019. „Dar dacă folosim această definiție, am putea submina toate planetele.”

„Toate ar deveni planete pitice, pentru că nu există nicio planetă care să-și curețe complet orbita în jurul Soarelui”, a concluzionat el.