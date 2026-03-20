Nicușor Dan, întrevedere cu Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor
Preşedintele Nicuşor Dan va fi primit vineri la Castelul Regal din Laeken, de Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor.
Şeful statului român se află într-o vizită de două zile la Bruxelles.
Joi, Nicuşor Dan a avut o întrevedere, la sediul Alianţei Nord Atlantice, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Agenda discuţiilor a inclus evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care au fost abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.
În cursul după-amiezii, preşedintele României a participat la reuniunea Consiliului European.
Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe agenda întâlnirilor s-au aflat teme majore pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală. Printre acestea s-au numărat consolidarea competitivităţii economice a UE, situaţia din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene.
Liderii europeni au avut şi o discuţie cu secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, privind situaţia geopolitică şi multilateralismul.