Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor. Când și cum se va aplica măsura

Șoferii care nu își achită amenzile contravenționale/rutiere în termen de 90 de zile de la scadență riscă suspendarea permisului auto până la plata datoriei. Această măsură vizează creșterea colectării bugetare, permițând poliției să suspende dreptul de a conduce.

Măsura, inclusă de guvern în pachetul pentru administrație, prevede că șoferilor care nu își vor plăti amenzile în termen de 90 de zile li se va suspenda permisul. Fiecare 50 de lei neplătiți se vor transforma în câte o zi fără permis.

OUG 7/2026, apărută recent, stabilește că șoferii români nu vor mai avea dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie pe drumurile publice în cazul în care nu își plătesc, în termen de 90 de zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, amenzile contravenționale care le-au fost aplicate pentru încălcarea Codului rutier.

Perioada în care nu vor mai avea dreptul să conducă vehicule depinde de valoarea amenzilor neplătite. Mai exact, se va stabili o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați. Fracțiile de zile de suspendare nu se iau în calcul.

De asemenea, perioada efectivă de suspendare a dreptului de a conduce începe la ora 0:00 a celei de a treia zi lucrătoare următoare împlinirii termenului de 90 de zile amintit și încetează la ora 24:00 a ultimei zile de suspendare.

În cel mult 30 de zile de la luarea în evidență a restanțelor la plata amenzilor rutiere, organul fiscal local este obligat să comunice celui cu amenzi neplătite o somație privind obligația de plată, în cuprinsul căreia se va menționa și: data la care se împlinește termenul de 90 de zile, precum și faptul că ulterior împlinirii acestui termen se execută o perioadă de suspendare a dreptului de a conduce; perioada de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie pe drumurile publice, cu indicarea datelor și orelor de început și de final ale acesteia.

Pe de altă parte, dacă un șofer își plătește amenzile restante, „în termen de 2 zile lucrătoare de la constatarea stingerii integrale a obligației de plată a creanței ce a determinat suspendarea dreptului de a conduce, organul fiscal local implementează mențiuni privind redobândirea dreptului de a conduce”.

Din august 2026 se va aplica suspendarea permisului pentru neplata amenzilor

Pentru ca acest mecanism să funcționeze, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne vor trebui să adapteze și să-și interconecteze sistemele informatice. Totodată, până pe 26 aprilie, Guvernul va trebui să vină și cu norme de aplicare a acestui mecanism. De asemenea, va trebui modificat, în următoarea perioadă, și Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Măsurile amintite intră în vigoare, potrivit OUG 7/2026, „la 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, adică pe 25 august. În plus, în ordonanță se specifică faptul că mecanismul „se aplică exclusiv creanțelor provenite din amenzile contravenționale care au fost aplicate după intrarea în vigoare a acestuia”.

Astfel, primele suspendări ale permisului pentru neplata amenzilor rutiere ar putea avea loc spre finalul toamnei.

Permisul nu se ridică fizic

Nu va exista o ridicare fizică a permisului de conducere (șoferul nu va preda documentul) - există o măsură de suspendare în ceea ce înseamnă drept de conducere. Persoana care nu își achită amenda va figura cu dreptul de a conduce suspendat, măsura fiind implementată de autoritatea administrației publice locale în evidențele informatice, în baza procesului-verbal de contravenție care a parcurs procedura legală. Termenul maxim de implementare (pentru introducerea măsurii în bazele de date) este de două zile de la expirarea celor 90 de zile.

Din acel moment, în situația în care persoana este depistată de polițiști conducând un vehicul, aceasta se află în situația comiterii unei fapte de natură penală, fiind declanșată procedura de întocmire a unui dosar penal.

Cum se va putea recupera dreptul de a conduce

Persoana sancționată poate achita amenda în orice moment. După efectuarea plății și comunicarea acesteia către autoritatea administrației publice locale, instituția are obligația ca, în termen de două zile, să opereze în platforma informatică ridicarea măsurii de suspendare. Încetarea suspendării dreptului de a conduce intră în vigoare la ora 00:00 a zilei următoare împlinirii termenului de două zile de la data achitării amenzii.

Numărul de zile pentru care se dispune suspendarea dreptului de a conduce se stabilește în funcție de cuantumul sancțiunii contravenționale aplicate, fiind prevăzută o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei din valoarea amenzii.

Amintim că, în prezent, în România, valoarea unui punct-amendă este de 202,5 lei.