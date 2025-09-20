search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
De ce acte ai nevoie ca să votezi la alegerile din Republica Moldova dacă ești în străinătate

Publicat:

Pentru a vota la alegerile din Republica Moldova în străinătate, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte un act, cum ar fi cartea de identitate, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul, chiar dacă acesta din urmă este expirat.

În străinătate vor activa 301 de secții de votare. FOTO: Inquam
În străinătate vor activa 301 de secții de votare. FOTO: Inquam

Documentele necesare sunt:

,,1) Cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (valabil);

2) Cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu (valabil); 

3) Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat)”, conform autorităților moldovene. 

Pentru moldovenii din diasporă vor activa 301 secții de votare în 41 de state, numărul fiind mai mare față de 2024.

"Comisia a decis organizarea a 12 secții de votare la alegerile parlamentare pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, precum și pentru cei domiciliați în municipiul Bender și în comuna Chițcani, satele Cremenciug și Gîsca din raionul Căușeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova”, au informat anterior responsabilii autorității electorale de la Chișinău. 

În timpul scrutinului prezidențial și al referendumului pro-UE de anul trecut au fost deschise 231 de secții de votare pentru cetățenii moldoveni din străinătate, precum și 30 pentru locuitorii din regiunea separatistă Transnistria. 

Votarea în secțiile de votare din străinătate se va desfășura între orele 07:00 și 21:00, conform fusului orar local. 

De exemplu, moldovenii din România își vor putea exercita dreptul de vot în cadrul a 23 de secții de votare, deschise în 14 orașe din România, mai exact în București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Bacău, Galați și Constanța.

Pe lângă votul tradițional din incinta secțiilor de votare, pentru prima dată la alegerile parlamentare, cetățenii moldoveni aflați în zece state, Australia, Canada, Coreea de Sud, Finlanda, Islanda, Japonia, Norvegia, Noua Zeelandă, SUA și Suedia, vor putea vota prin corespondență, folosind servicii poștale sau de curierat. Totuși, pentru acest tip de vot a fost necesară înregistrarea prealabilă până la data de 14 august, iar potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) s-au înscris 2.606 votanți. 

Cumpărarea votului de prorusul Ilan Șor

Recent, premierul moldovean, Dorin Recean, a avertizat că Moscova intenționează să cumpere mai multe voturi decât la alegerile din 2024, an în care aproximativ 8% dintre voturi au fost fraudate. Șeful Cabinetului de miniștri subliniază că se urmărește influențarea votului atât în țară, cât și în diasporă.

 ,,În anul precedent au fost fraudate aproximativ 8% din voturi. Ținta din acest an este și mai mare pentru că ceea ce a înțeles Federația Rusă și grupările criminale pe care le finanțează este că unica modalitate de a ne învinge pe noi ca și democrație este prin vot. Ei au încercat destabilizări, au încercat să creeze conflict pe Nistru, au încercat să organizeze proteste plătite și cu atacurile la instituțiile de forță, au înțeles că nu ne pot învinge în acest fel și acum pun accent pe dezinformare, pe răspândirea informației false, pe încercarea de a speria oamenii și pe cumpărarea directă a voturilor atât aici în Republica Moldova, cât și în diasporă”, a afirmat prim-ministrul moldovean. 

Iar șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a afirmat că Kremlinul, prin intermediul lui Ilan Șor, liderul unei grupări criminale organizate, vrea să influențeze votul moldovenilor din diasporă.

,,Avem o diasporă foarte bine pregătită, în care avem încredere și pe care ne bazăm să nu cadă pradă proceselor ilegale promovate de Federația Rusă, care încearcă să o utilizeze în scopuri de corupere electorală. Cele mai multe dintre aceste tentative se desfășoară în țările cu o diasporă numeroasă, unde astfel de acțiuni pot trece mai ușor neobservate de autoritățile de drept. Este vorba, în special, despre România, Franța, Italia, Germania și Marea Britanie, state în care comunitățile de moldoveni sunt foarte bine reprezentate”, a afimat șeful IGP. 

Diaspora decisivă 

Conform lui Viorel Cernăuțeanu, gruparea condusă de prorusul Ilan Șor oferă în jur de 1.000 de lei moldovenești (aproximativ 261 de lei românești) pentru un vot din Republica Moldova. În diaspora, sumele oferite pentru cumpărarea unui vot pot ajunge să fie de aproape șase ori mai mari.

,,Facem tot posibilul pentru a preveni aceste forme de corupere electorală și lucrăm intens cu instituțiile responsabile pentru a asigura un proces electoral corect și transparent atât în țară, cât și peste hotare”, a conchis Viorel Cernăuțeanu. 

Peste un milion de moldoveni trăiesc în Germania, Italia, Franța sau Spania, fiind o forță uriașă care este adesea decisivă. Un exemplu concret: la alegerile prezidențiale din 2024, Maia Sandu a câștigat datorită votului masiv din străinătate, unde și-au exercitat dreptul de vot peste 320.000 de persoane, iar majoritatea dintre ele și-a dat votul pentru ea. Fără diaspora, victoria liderei de la Chișinău nu ar fi fost deloc sigură.

Republica Moldova

