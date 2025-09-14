Victoria forţelor pro-ruse în alegerile din 29 Septembrie, din Republica Moldova, un atu formidabil pentru Putin

Nu este deloc o variantă imposibilă. Este vorba de alegeri parlamentare, cu partide proeuropene, PAS în primul rând, gruparea Maiei Sandu, şi partide pro-ruse.

Potrivit ultimului sondaj, pentru PAS ar vota 39% dintre respondenții deciși să meargă la urne, iar pentru blocul „patriotic”, format din partidele pro-ruse PSRM, PCRM, „Inimă Moldovei” și „Viitorul Moldovei”, ar vota 22%.

Să ne reamintim ce s-a întâmplat în România. Călin Georgescu, un candidat antieuropean şi pro-rus, apărut peste noapte în campania electorală, era cât pe ce să câştige alegerile prezidenţiale din decembrie 2024, dacă CCR n-ar fi anulat alegerile din cauza intervenţiei unor forţe străine în campania electorală. Călin Georgescu n-a cheltuit bani proprii, dar campania pe TikTok, armatele de bodigarzi, planificarea unei intervenţii militare condusă de Potra, şi altele, toate au fost plătite probabil de la Moscova.

George Simion a obţinut 5,3 milioane de voturi în mai 2025, şi doar prezenţa masivă la urne a salvat România să devină vasala lui Putin, un alt Belarus. Să nu-mi spună cineva că toţi cei 5,3 milioane de votanţi l-au votat pe Simion din convingere, fără intervenţia banilor ruseşti.

În Republica Moldova lucrurile sunt mai simple pentru intervenţia ruşilor. În ţară trăiesc aproximativ 80.000 de ruşi, în Transnistria există un regim pro-rus şi trupe ruseşti, depozite de muniţii cu circa 25.000 de tone de armament şi muniţii, dar foarte vechi. Maia Sandu a fost aleasă preşedinte cu voturile diasporei, altfel Republica Moldova era de mult „cucerită” de ruşi.

Ce câştigă Putin dacă Republica Moldova va avea un regim pro-rus

Enorm de mult, miza este mult mai mare decât alegerile din România. În primul rând poate deschide un front nou împotriva Ucrainei, dislocând trupe în Transnistria şi Republica Moldova. Poate ocupa Odesa şi gurile Dunării, aflate la mică distanţă de Republica Moldova, astfel încât va controla tot ce mișcă pe Dunăre. Putin se va prezenta occidentului, Americii, ca un învingător care trebuie acceptat la masa puternicilor zilei, pentru o nouă ordine mondială.

Armata rusă castigă un ascendent impresionant în controlul căilor de acces pentru armamentul occidental care soseşte în Ucraina. Acum, când Trump nu prea mai contează în politica mondială.

România, Polonia, vor fi obligate să sacrifice importante resurse umane şi militare pentru propria apărare, în loc să le aloce Ucrainei. România este în criză de resurse bugetare, şi va avea mari probleme să facă faţă acestor noi provocări.

Mai sunt două săptămâni. Ce poate face occidentul, România, pentru a opri Rusia?

În primul rând să se asigure că alegerile vor fi corecte, fără fraude la urne sau în procesul de numărare a voturilor. Foarte mulţi observatori, din România şi din alte ţări europene, împărţiţi la toate secțiile de votare, dacă s-ar putea, ar micşora impactul intervenţiei şi banilor investiţi de Rusia pentru fraudarea alegerilor. Ar fi utilă o platformă în care să se vadă secţiile de votare cu observatori arondaţi.

Ar fi foarte bine dacă experţi în legislaţia şi Constituţia Republicii Moldova ar sesiza şi atenţiona asupra aspectelor de legalitate care, nerespectate, ar conduce la vulnerabilitate şi incorectitudinea alegerilor.

Să ne reamintim că Maia Sandu a câştigat alegerile prezidenţiale cu voturile diasporei, mai puţin expusă influenţei propagandei şi banilor lui Putin. Nu se ştie cum va fi la alegerile parlamentare din 29 Septembrie.

Conform Constituţiei Republicii Moldova, parlamentul o poate pune sub acuzare şi demite pe preşedintele Maia Sandu, situaţie care ar închide definitiv drumul european al Republicii Moldova.

Timpul rămas e scurt, ar fi util ca un ONG preocupat de soarta alegerilor din Republica Moldova să facă un plan de acţiune prin care observatorii străini și statele UE să diminueze efortul ruşilor de a falsifica alegerile şi de a cumpăra alegători.