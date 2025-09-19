Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Moldovenii din România vor putea vota în mai multe orașe

Moldovenii din România vor putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie în cadrul a 23 de secții de votare, deschise în 14 orașe din România, anunță reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova la București.

Responsabilii Ambasadei Republicii Moldova în România informează că cele 23 secții de votare vor fi deschise în 14 orașe din țară, printre care: București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Bacău, Galați și Constanța.

Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00, iar cetățenii moldoveni vor putea vota la orice secție, prezentând unul dintre următoarele acte de identitate:

,,1) Cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (valabil);

2) Cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu (valabil);

3) Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat)”, au menționat angajații misiunii diplomatice.

Avertismentul Maiei Sandu

Anterior, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că acest scrutin pune în joc soarta țării.

,,Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a menționat lidera de la Chișinău într-un mesaj video făcut public pe internet.

Kremlinul neagă

Totodată, lidera de la Chișinău a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.