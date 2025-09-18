search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
De ce parlamentarele moldovene vor avea ramificații semnificative pentru Europa: „Deschiderea unui nou front"

Publicat:

Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova vor avea implicații semnificative pentru securitatea și stabilitatea întregului continent european, iar acestea ar putea fi profunde, relatează jurnaliștii de la „Novaya Gazeta”, un ziar independent din Rusia.

Alegerile parlamentare vor avea loc în data de 28 septembrie. FOTO: Inquam Octav Ganea
Potrivit jurnaliștilor „Novaya Gazeta”, Republica Moldova joacă un rol esențial în susținerea Ucrainei. Chiar dacă este una dintre cele mai sărace țări din Europa, a primit la un moment dat peste 1,5 milioane de refugiați ucraineni, găzduind acum mai mult de 100.000 dintre ei.

De asemenea, Republica Moldova ajută la transportul de cereale din și spre Ucraina prin porturile sale de pe Dunăre, oferind o rută alternativă și eliminând presiunea asupra rutelor Ucrainei din Marea Neagră. Acestea sunt adesea blocate de blocadele rusești.

,,Dacă Moldova s-ar orienta spre Moscova, structura de sprijin a Ucrainei ar fi slăbită, subminând reziliența estică a UE. Acest lucru ar crește riscul unor atacuri militare în jurul granițelor UE, România fiind în mod particular amenințată, dar atacuri asupra Poloniei și statelor baltice nu ar putea fi excluse”, notează sursa media menționată.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, împreună cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au semnalat pericole în luna august, când au fost la Chișinău pentru a discuta despre unitate și angajamentul față de țară.

Un nou front

Vladimir Putin a sugerat anterior că intenționează să ocupe întreaga Ucraină, aducându-și trupele și mai aproape de restul Europei. Imagini difuzate de Ministerul rus al Apărării în data de 30 august sugerează un plan privind ocuparea regiunilor ucrainene Odesa și Mikolayiv de-a lungul Mării Negre.

,,Între timp, un guvern pro-rus în Moldova ar putea oferi o bază estică pentru atacuri sau chiar deschiderea unui nou front. Un alt factor este că Rusia are deja aproximativ 1.500 de trupe staționate în Transnistria, o regiune separatisă pro-rusă a Moldovei, aflată la granița cu Ucraina, care a cerut independența față de Chișinău în 2006, după ce a organizat un referendum pe această temă, care nu a fost recunoscut nici de Moldova, nici de comunitatea internațională. Aceasta ridică mizele pentru majoritatea statelor din apropiere, multe dintre ele fiind membre NATO cu angajamente de apărare colectivă în cadrul articolului 5 al alianței, ceea ce înseamnă că ar trebui să vină în ajutorul unui membru NATO dacă ar fi atacat”, mai scriu jurnaliștii ruși.

Formațiunea fondată de președintele pro-UE din Republica Moldova, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), deține în prezent 63 de locuri în Parlamentul moldovean cu 101 locuri. De când a ajuns la putere în 2021, partidul s-a apropiat de Uniunea Europeană, aplicând pentru statutul de membru în 2022, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Acesta a fost acordat în iunie 2022.

Citește și: Traian Băsescu, avertisment sumbru pentru români: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”

În iunie 2024, negocierile de aderare au fost deschise oficial și, în iulie anul acesta, a avut loc primul summit UE-Moldova. Populația moldoveană susține în continuare în mare parte aderarea la UE, dar se preconizează o scădere a cotei de vot pentru PAS, deși partidul este în continuare pe primul loc în sondaje. Această scădere a sprijinului, de la 52,8% în alegerile parlamentare din iulie 2021, la 25,8% în august 2025, provine din nemulțumirea internă față de partid și lipsa progresului pe platforma sa politică.

,,În campania sa electorală, PAS a promis să lupte împotriva corupției, să facă sectorul public mai eficient și să îmbunătățească economia, dar nu au înregistrat progrese semnificative în niciunul dintre aceste planuri. PAS a prezentat progresul în procesul de aderare la UE ca o realizare cheie. Însă, în absența unor beneficii concrete, electoratul a devenit tot mai alienat de acest proces. Guvernul PAS a fost în mod constant în criză pe parcursul mandatelor sale, confruntându-se cu o varietate de amenințări create de Rusia, printre care o criză energetică continuă, creșterea prețurilor gazelor și, în final, întreruperea aprovizionării, precum și o pierdere semnificativă a exporturilor către Rusia și Ucraina, care a contribuit la stagnarea economiei. Cel mai probabil rezultat electoral este ca PAS să fie forțat să formeze o coaliție cu unul sau mai multe dintre partidele de opoziție pro-ruse, grupuri care susțin distanțarea Moldovei de Europa. PAS a dominat spațiul politic pro-UE, dar Blocul Alternativa, care a fost fondat recent și se declară pro-european, este preconizat să obțină suficiente voturi pentru a depăși pragul de 5% și a intra în Parlament”, au explicat reprezentanții sursei media.

Deși PAS ar putea obține în continuare cele mai multe voturi, Blocul Patriotic, un grup pro-Rusia condus de fostul președinte Igor Dodon, este în prezent așteptat să fie a doua cea mai mare coaliție politică. Acesta reunește patru formațiuni: Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniltilor și formațiunile Inima Moldovei și Viitorul Moldovei.

Igor Dodon se confruntă în prezent cu acuzații de utilizare a practicilor corupte pentru a controla procesul decizional în timpul mandatului său prezidențial și de a permite deturnarea resurselor statului pe scară largă. Departamentul Trezoreriei SUA a susținut, de asemenea, că a fost implicat în corupția sistemică în colaborare cu Rusia. Procedurile judiciare sunt în curs. Dodon neagă toate acuzațiile și a reclamat Curții Europene a Drepturilor Omului că se confruntă cu un proces nedrept.

Atenția altor state

Moldova a devenit un teren de test pentru atacuri cibernetice rusești și campanii de dezinformare de amploare, precum și o țintă a interferenței politice rusești, care a fost evidentă în alegerile prezidențiale și referendumul privind UE din 2024, când tentativele de manipulare și influență străină au fost documentate.

,,Guvernul actual al Moldovei și Uniunea Europeană se așteaptă la interferențe similare, dacă nu mai mari, din partea Rusiei în alegerile viitoare, care vin într-un moment decisiv, nu doar pentru viitorul Moldovei, ci și pentru restul Europei. Alte țări trebuie să fie atente la ceea ce se întâmplă și la orice interferență în modul în care sunt desfășurate alegerile”, au conchis jurnaliștii „Novaya Gazeta”.

Republica Moldova

