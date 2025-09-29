Reacția Washingtonului în urma alegerilor de la Chișinău: Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul Guvern

Washingtonul, prin intermediul Ambasadei SUA în Republica Moldova, a reacționat după alegerile parlamentare de la Chișinău, subliniind că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noul Guvern.

,,Felicităm poporul moldovenesc pentru participarea sa la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul Guvern pe teme de interes comun”, se arată într-o postare făcută publică pe platforma X.

Susținerea UE

Mesaje de sprijin au transmis și mai mulți oficiali europeni, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau divizare nu ți-a putut clinti hotărârea. Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrația. Libertatea. Ușa noastră este deschisă”, a notat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe internet.

Iar liderul de la Partis, Emmanuel Macron, a evidențiat că poporul moldovean a făcut o alegere europeană în ciuda interferenței fără precedent din partea Kremlinului, subliniind că Franța continuă în continuare Republica Moldova.

„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, a scris președintele Franței, Emmanuel Macron, pe internet.

Partidul Maiei Sandu, învingătorul alegerilor

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău, PAS a obținut 50,16% (791.042 voturi), fiind urmat de Blocul Patriotic, care a acumulat 24,19% (381.489 voturi) din sufragii. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,97% (125.660 voturi). Următorii în listă sunt Partidul Nostru, cu 6,19% (97.849 voturi), și PPDA, cu 5,62% (88.675 voturi).

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ieșit în fața presei după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care au fost câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune pe care a fondat-o. Lidera de la Chișinău a subliniat că ,,nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării”.