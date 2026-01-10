search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
Foto „Români cu apucături de slugi”. Paleologu ironizează inițiativa AUR de a declara 2026 „Anul Americii în România”

Publicat:

Teodor Paleologu, profesor și fost ministru al Culturii, l-a ironizat pe George Simion, liderul, AUR, după ce formațiunea a anunțat că vrea ca autoritățile să declare anul 2026 drept „Anul Americii în România”, „în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii”.

Teodor Paleologu/FOTO: Shutterstock
Teodor Paleologu/FOTO: Shutterstock

Potrivit unui comunicat transmis de AUR, anul 2026 reprezintă „un moment istoric de importanță globală”, în care SUA marchează 250 de ani de existență ca stat construit pe valori precum libertatea, suveranitatea, democrația, credința și libertatea de exprimare, considerate de AUR esențiale pentru viitorul Europei și al României.

AUR invocă, totodată, rolul determinant al Statelor Unite în arhitectura globală de securitate, subliniind influența leadershipului american asupra scenei internaționale și relației cu Uniunea Europeană.

„Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influenţa americană s-a făcut resimţită atât pe scena internaţională, cât şi în relaţia cu Uniunea Europeană. Deciziile politice, strategice şi economice ale administraţiei americane au avut un impact direct asupra direcţiei geopolitice a Europei, asupra securităţii continentului şi asupra apărării valorilor democratice într-un context internaţional tot mai instabil”, explică reprezentanţii AUR.

AUR susține că deciziile majore de politică externă și securitate trebuie consultate cu Washingtonul și propune ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”, pentru a întări parteneriatul strategic și cooperarea culturală, educațională și economică.

Formațiunea anunță că, indiferent de hotărârea autorităților, va marca oricum 2026 ca „Anul SUA în România” prin propriile evenimente și inițiative publice.

Imaginea distribuită de Teodor Paleologu/FOTO: Facebook
Imaginea distribuită de Teodor Paleologu/FOTO: Facebook

Sâmbătă, Teodor Paleologu a distribuit fotografie prin care ironizează inițiativa partidului. În imagine, Simion apare stând în genunchi și pupând piciorul președintelui SUA

«Români verzi», dar cu apucături de slugi...”, este mesajul transmis de fostul ministru.

Politică

