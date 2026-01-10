search
Planul lui Trump pentru Groenlanda declanșează panică în Europa: „Practic, NATO ar fi distrusă” și ar avantaja Rusia în Ucraina

0
0
Publicat:

Răpirea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forțe americane, pe 3 ianuarie, l-ar fi încurajat pe președintele SUA, Donald Trump, să meargă mai departe cu planul de anexare a Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză. O astfel de acțiune ar putea marca, în mod efectiv, sfârșitul NATO și ar servi intereselor Rusiei în războiul din Ucraina, avertizează mai mulți experți citați de Al Jazeera.

Trump, după Venezuela, vizează Groenlanda. FOTO: Shutterstock
Trump, după Venezuela, vizează Groenlanda. FOTO: Shutterstock

La o zi după incidentul din Venezuela, Trump a provocat îngrijorare în Europa declarând pentru The Atlantic: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare”. Preşedintele SUA a declarat vineri că Statele Unite trebuie să deţină Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să o ocupe în viitor.

Vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu, pentru că dacă nu o facem, Rusia sau China vor prelua controlul asupra Groenlandei - şi nu vrem să avem Rusia sau China ca vecini. Aş dori să ajungem la un acord pe cale paşnică. Aş dori să închei un acord pe cale uşoară, dar dacă nu o facem pe cale uşoară, o vom face pe cale grea. Şi, apropo, sunt şi un fan al Danemarcei. Trebuie să vă spun că au fost foarte drăguţi cu mine. Sunt un mare fan”, a declarat preşedintele.

La rândul său, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a susținut că „este poziția oficială a guvernului SUA, de la începutul acestei administrații, că Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite”.

Anna Wieslander, director pentru Europa de Nord în cadrul Atlantic Council, consideră că intervenția din Venezuela arată hotărârea administrației Trump de a domina emisfera vestică, din care Groenlanda face parte din punct de vedere geografic. „Faptul că o intervenție considerată reușită în Venezuela a fost urmată imediat de amenințări privind folosirea forței împotriva Groenlandei face acest scenariu mai probabil pe termen scurt”, a declarat ea pentru Al Jazeera.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat pe 4 ianuarie că afirmațiile lui Trump trebuie luate în serios. „Din păcate, cred că președintele american trebuie crezut când spune că vrea Groenlanda”, a spus ea, avertizând însă că un astfel de pas ar însemna moartea alianței nord-atlantice. „Dacă Statele Unite ar ataca un alt stat NATO, totul s-ar opri – inclusiv NATO și arhitectura de securitate postbelică”, a precizat Frederiksen.

Aceeași opinie este împărtășită și de Anna Wieslander, care susține că o anexare militară a Groenlandei ar goli de conținut Articolul 5 al Tratatului NATO, clauza de apărare colectivă. „Esența apărării colective ar deveni lipsită de sens”, a spus ea.

Profesorul John Mearsheimer, de la Universitatea din Chicago, avertizează că o eventuală invazie a Groenlandei, combinată cu războiul din Ucraina, ar putea distruge alianța. „Ar fi o combinație letală. NATO ar deveni o umbră a ceea ce este acum. Practic, ar fi distrusă”, a declarat acesta.

Citește și: Danemarca şi Groenlanda își construiesc un parteneriat puternic, pe fondul insistenței SUA de a prelua insula

În ciuda acestor riscuri, liderii europeni au evitat să abordeze public subiectele Venezuela și Groenlanda în discuțiile recente cu oficiali americani, concentrându-se pe Ucraina. Profesorul Konstantinos Filis, de la American College of Greece, afirmă că prioritatea Europei este „menținerea americanilor implicați” în securitatea continentală.

Totuși, potrivit expertului Keir Giles, de la Chatham House, Europa este conștientă de pericol și încearcă doar să câștige timp. „Măgulirea lui Trump a făcut parte din strategie, în speranța – nu pe deplin sigură – că se pregătește, în paralel, o ruptură finală de Statele Unite”, a spus Giles.

Acesta susține că Europa ar trebui să desfășoare forțe militare de descurajare în Groenlanda, după modelul trupelor NATO trimise în statele baltice și Polonia după 2017. În opinia sa, o invazie americană ar servi direct intereselor Kremlinului.

„Ideea că marile puteri pot face ce vor în propria «curte» este foarte pe placul Rusiei. Ar fi cel mai mare cadou oferit Moscovei de administrația Trump”, a spus Giles.

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a avertizat la rândul său că erodarea valorilor comune ale NATO slăbește ordinea mondială. „Este vorba despre a preveni transformarea lumii într-o junglă, unde cei mai lipsiți de scrupule iau tot ce vor”, a declarat acesta.

În acest context, oficialii europeni discută deja opțiuni militare. Franța a trimis, anul trecut, un submarin nuclear în apropiere de Canada, după ce Trump și-a exprimat pentru prima dată interesul pentru Groenlanda. Săptămâna aceasta, ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a anunțat discuții cu Germania și Polonia, subliniind că acțiunea trebuie să fie coordonată la nivel european.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că, din moment ce Danemarca este membră NATO, „și Groenlanda ar trebui, în principiu, să fie apărată de NATO”.

Experții sunt însă împărțiți în privința modului în care Trump ar putea încerca să obțină Groenlanda. Senatorul Marco Rubio nu a exclus opțiunea militară, afirmând că „orice președinte are dreptul de a acționa militar dacă identifică o amenințare la adresa securității naționale”. Pe de altă parte, Filis crede că Trump ar putea susține mișcările autonomiste din Groenlanda pentru a obține sprijin local.

Liderul principalului partid de opoziție din Groenlanda, Pele Broberg, a declarat recent că Danemarca ar trebui să permită un dialog direct între Groenlanda și SUA. „Danemarca antagonizează atât Groenlanda, cât și Statele Unite”, a spus acesta.

Potrivit Reuters, Trump ia în calcul chiar stimulente financiare pentru populația Groenlandei, între 10.000 și 100.000 de dolari de persoană, pentru a susține aderarea la SUA.

Deși Danemarca a permis încă din 1953 prezența militară americană pe insulă, Groenlanda este văzută ca strategică în contextul topirii ghețurilor arctice, al noilor rute maritime și al competiției dintre marile puteri. De asemenea, alături de Suedia și Grecia, Groenlanda este considerată una dintre cele mai promițătoare surse europene de minerale rare, esențiale pentru industriile viitorului.

