Video Imagini cu dinamitările la tunelul Robești: lucrări intense pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat sâmbătă, 10 ianuarie, că lucrările pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu Pitești continuă încă din primele zile ale acestui an.

Potrivit site-ului 130km.ro, care monitorizează stadiul lucrărilor autostrăzilor, Autostrada A1 începe în București și asigură ieșirea spre granița cu Ungaria la Nădlac, trecând prin Pitești, Sibiu, Deva, Timișoara și Arad.

„Autostrada Sibiu-Pitești (A1): continuă lucrările pe secțiunea montană, încă din primele zile ale acestui an! În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, lucrările pe Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă fără întrerupere”, a anunțat directorul CNAIR pe Facebook.

Potrivit acestuia, strategia de execuție pune accent pe punctele critice unde tehnologia permite avansul constant, indiferent de anotimp, cu respectarea normelor tehnice de calitate.

Așadar, transmite Cristian Pistol, la tunelul Robești (900 m) lucrările avansează.

„Am solicitat constructorului turc Mapa-Cengiz menținerea mobilizării, care acum a ajuns la peste 70 de muncitori și 40 de utilaje.

Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranță. S-au excavat deja 240 de metri în galeria dreaptă și 200 de metri în cea stângă.

Se pregătesc acum operațiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robești”, adaugă directorul CNAIR.

Acesta precizează că fluxul de materiale este asigurat prin producția în fabrica de la Sibiu a grinzilor de beton și a confecțiilor metalice și că u fost finalizate 328 de grinzi din beton, produse în condiții optime, nefiind expuse înghețului în fazele critice de execuție.

„Pentru viaductul Boița, lucrările la tablierul metalic continuă, utilizând peste 4.000 de tone de metal din necesarul total de 40.000 de tone pentru acest contract.

Stadiul fizic a depășit 8% pe întreaga secțiune de 31,33 km. Monitorizăm permanent șantierul pentru a ne asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuției”, mai afirmă Pistol.

Nu în ultimul rând, directorul CNAIR amintește că investiția este de 4,25 miliarde lei (fără TVA), finanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

„Obiectivul nostru rămâne clar: conectarea Portului Constanța cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă.”

Cristian Pistol anunțase la finalul anului trecut că, în 2026, CNAIR își propune să deschidă pentru trafic 250 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres, dintre care 125 de kilometri pe Autostrada Moldovei, care vor asigura legătura până la Pașcani.

Potrivit acestuia, dacă 2025 este „un an istoric pentru infrastructura rutieră", în condiţiile în care a fost deschisă circulaţia pe 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, anul viitor este şi mai ambiţios, ţinta fiind de 250 de kilometri noi.