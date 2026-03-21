Povestea fetei care a obținut licență de zbor înaintea permisului de conducere

Andreea Bănesaru este singura fată din formația de acrobație aeriană „The Hawks of Romania“ („Șoimii României“). A învățat să zboare înainte să știe să conducă o mașină, iar acum desenează pe cer și face acrobație în aer, fiind și instructor de zbor pentru alți oameni.

Andreea Bănesaru are doar 26 de ani. Este o tânără firavă, sensibilă, dar când e singură în avion e stăpână pe sine. A adunat peste 1.700 de ore de zbor. Face spectacol pe cer la fiecare show aerian, dar de câțiva ani îi instruiește și pe cei care vor să urmeze o carieră în domeniu sau care o fac doar din pasiune.

Când era mică, visa să devină pilot de linie. Părinții ei, angajați ai companiei TAROM, o luau deseori la muncă. Așa a avut șansa să vadă de aproape un avion la vârsta de 5-6 ani, să intre într-un hangar. Stătea ore în șir și admira monstrul de oțel, care devenea o jucărie în mâinile experimentate ale piloților. Apoi, îi urmărea cu privirea până hăt, departe, pe piloții de linie frumos îmbrăcați, care plecau în călătorii mai scurte sau mai lungi. Așa a decis copila că, atunci când va crește mare, va fi pilot de linie. Pentru părinții săi, care lucrau la sol, era un vis.

Anii au trecut, dar visul a rămas. Un prim pas a fost făcut atunci când Andreea avea 16 ani și când a început cursurile gratuite la Aeroclubul României. „Asta se întâmpla în 2016, acum zece ani. La început am luat-o ca pe o joacă, ca pe o pasiune, voiam să am experiență să merg mai departe în cariera mea, să merg pe drumul meu. Nu mă așteptam să fac performanță așa cum fac acum. Și, cu timpul, petrecând multe ore pe aerodrom, stând aici zi de zi, lipsind uneori și de la școală ca să vin să zbor, vedeam piloții cum zboară în formație, cum se antrenează, uneori aveau niște zboruri superbe la apus și mă uitam la ei fascinată de fiecare dată. Aveam un show la aerodrom în fiecare zi“, retrăiește Andreea acele amintiri pentru „Weekend Adevărul“.

Visul spre înalt

Așa că într-o zi, în timp ce era pe aerodromul Clinceni, văzând cum se antrenează piloții de la „Șoimii României“, a decis că visul său este acrobația aeriană. „La început, nici nu am îndrăznit să visez că voi ajunge la performanță și că voi fi în echipa lor, pentru că mi se părea foarte greu, mi se părea că doar cei talentați vor ajunge în această formație și că vor face acrobație. Eu eram încă pe drumul meu de pilot de linie. Dar petrecând și mai mult timp alături de ei, acumulând și mai multă experiență, împrietenindu-mă cu oamenii din echipă, am luat decizia să mă angajez aici“, spune Andreea.

Era studentă în primul an de facultate, la Academia de Studii Economice, dar pasiunea ei era tot cerul, nu cifrele. Așa încât, în 2019 s-a angajat cu gândul de a deveni pilot instructor în continuare, fără niciun gând de acrobație. În același an, în 2019, i s-a propus să înceapă și acrobația. Tânăra era foarte bucuroasă, fiind o oportunitate unică în România să faci acrobație. Era singura fată atunci. Acum, mai sunt fete în pregătire, dar mai durează parcursul lor, pentru că și ei i-a luat mult timp ca să ajungă la performanța asta.

Primul miting aerian

Primul său eveniment a fost în 2022 la Clinceni, apoi ulterior la BIAS. În spatele unui spectacol aerian au stat mii de ore de antrenament. „Am avut nevoie de trei ani în care am făcut acrobație și m-am antrenat ca să particip la primul meu miting aviatic. Tot în 2022, la prima meu participare la BIAS, am primit vestea că am intrat în Hawks of Romania. La finalul evenimentului a fost o surpriză organizată de directorul general George Rotaru. Am fost foarte bucuroasă. Știam că din acel moment toate show-urile le voi petrece alături de formație și că voi participa la foarte multe mitinguri de acum încolo alături de ei și lucrul acesta mă bucura foarte mult“, povestește Andreea. A fost o experiență frumoasă, care a ajutat-o să ajungă și mai departe. Din 2024 a început să participe la campionatele mondiale și europene. Deja participa din 2020 la campionate naționale de acrobație, unde se clasa aproape de fiecare dată pe locul 2.

Mai aproape de cer

Cum e mai aproape de cer? Este curiozitatea oricui nu a ajuns acolo. „Pentru mine, pentru că-mi doream foarte mult asta, primul zbor l-am simțit ca un vis împlinit. La început au fost emoții, pentru că nu știam să le controlez sau nu știam ce mă așteaptă. Dar cred că cea mai mare emoție a fost la primul meu zbor când am fost singură în avion. Instructorul nu mai era lângă mine și atunci am avut cele mai mari emoții, mi-am dat seama de faptul că tot ceea ce voi face în următoarele minute va ține de mine, adică viața mea va sta în mâinile mele. Era pentru prima dată când aveam sentimental acesta. Era o bucurie. Aveam 17 ani și nici nu aveam carnet de conducere încă și pilotam o aeronavă ultra-ușoară. Am avut licență de zbor înainte să am permis de conducere“, spune fata.

Ea consideră că este mai greu de pilotat un avion, dar crede că e mai riscant condusul, pentru că pe șosea ai mulți șoferi în jurul tău, iar uneori nu depind doar de tine anumite acțiuni. „În avion, dacă faci o greșeală, o faci tu pe riscul tău, dar pe șosea se întâmplă să facă altul o greșeală și să pună în pericol și viața altora“.

Cel mai important show din România la care a participat este Bucharest International Airshow, pentru că este cel mai mare organizat în România, dar este foarte mândră și de show-urile aeriene din afara țării la care a participat, cum ar fi cele din Polonia, la care a fost împreună cu echipa anul trecut, din Ungaria şi Turcia. „Am fost recunoscătoare să fiu prezentă acolo, să văd cum se organizează un miting aerian din afara țării noastre, cât de mult apreciază lumea aviația în alte țări. Chiar mi-a plăcut experiența și vreau să o retrăiesc și anul acesta alături de colegi și să avem invitații și la alte evenimente de acest gen. Foarte puțină lume știe că România este pe podium la campionatele mondiale și europene de mulți ani“.

Chiar anul trecut, la Campionatul mondial de acrobație, care este unul dintre cele mai importante, România a fost pe locul 1, Andreea a luat locul 2 la individual, iar la clasa advance, România a fost pe locul 2 cu echipa și individual cel mai bun loc a fost locul 3. Acest rezultat de anul trecut este la fel de bun ca și cel de acum doi ani, ca și acum trei ani. „Bineînțeles, cu cât ne antrenăm mai mult și cu cât trece timpul devenim mai buni, dar România este foarte bine văzută în aviație ca performanță“, dezvăluie ea. Nu a concurat alături de multe fete, la campionat mai fiind înscrise o fată din Suedia, una din America și cealaltă din Franța.

Din echipa „Șoimii României“ fac parte George Rotaru (team manager), Laszlo Ferencz (aripă dreaptă), Ioan Ursu (aripă stângă), Teodor Munteanu (coadă/solo), Andreea Bănesaru (aripă dreaptă/solo), Valentin Caval (aripă stângă/solo), Attila Goger (coadă), Andrei Șerbu (aripă stângă/solo), Vlad Popescu (aripă dreaptă/solo), Petre Glonțaru (coadă) și Andrei Eparu (leader). În prezent, flota este formată din cinci aeronave Extra 300L și cinci Extra 330SC, făcând-o astfel una dintre cele mai mari formații Extra 300/330 din lume. Toate aeronavele au instalate la bord sisteme de fum care sunt capabile să scrie pe cer.

Cantonament aviatic

Antrenamentele sunt săptămânale, uneori, când echipa se pregătește de show-uri aeriene, merge la instrucție, pentru că ei, pee lângă partea de performanță, au multe activități la Aeroclubul României. „Pe lângă toată partea administrativă, facem câte un zbor-două în fiecare weekend când vremea permite, dar avem și cantonemente specifice pentru acest tip de activitate, mai ales când se apropie un concurs. De exemplu, mergem la Deva o săptămână și acolo știm că o săptămână doar ne concentrăm să ne antrenăm, să vorbim între noi, să ne ajutăm, să formăm programe cât mai bune, să zburăm, să stăm la stație, pentru că atunci când facem un zbor nu-l facem liber. Cineva stă la stație și ne spune dacă am făcut corect figurile. După zbor, la fel, discutăm ce nu a fost bine, ce urmează să facem în continuare“.

Acrobația de performanță diferă de cea de la show-uri, mai ales pentru că piloții se învârt cu avionul cu fum cât mai mult, în toate direcțiile, nu țin cont prea mult de precizie, ci fac tot ceea ce pot spre bucuria publicului de la sol. În schimb, acrobația de performanță este cu totul altceva. În acest caz, pilotul se concentrează pe corectitudinea figurilor, pe unghiuri, pe viteze, pe înălțime. Zborul e mult mai complex. Tânăra fată spune că nu a avut parte de niciun incident. „Cred că cel mai important este să-ți verifici foarte bine avionul înainte de zbor și să te concentrezi la ceea ce urmează“, este explicația ei pentru un zbor reușit, dar, mai ales, sigur.

„Primul meu elev avea 48 de ani“

Andreea Bănesaru este și instructor de zbor din 2019. În prezent, are peste 20 de elevi pe care i-a învățat să zboare. „Când am devenit pentru prima dată instructor aveam 19 ani, iar elevii mei erau mult mai mari decât mine. Aveam elevi între 16 ani și peste 50 de ani. Primul meu elev avea 48 de ani și o făcea din pasiune. A fost foarte înțelegător și n-am să-l uit niciodată. Și acum ținem legătura și e mândru că am fost instructoarea lui, chiar dacă eram la început și poate nu știam să-mi exprim atât de bine cunoștințele pe care le aveam așa cum ar fi făcut-o un instructor cu 40 de ani experiență sau unul cu 30 de ani experiență. El e mândru de mine și eu acum de el“, își aduce aminte Andreea.

Pot urma aceste cursuri cei care au vârsta între 16 și 23 de ani. Unele cursuri sunt gratuite, fiind subvenționate de către stat. Cei care au peste 23 de ani se pot înscrie la cursuri contra cost. Prețul variază în funcție de aeronavă, fiind cuprins între 7.000 și 12.000 de euro pentru 24 de ore de zbor, la care se adaugă partea de teorie. Cei care finalizează aceste cursuri obțin o licență internațională de zbor, apoi fiecare își urmează visul: ori merge către aviația militară, ori către cea generală, de pilot de linie. Cei care vor să piloteze un elicopter trebuie să facă cursuri la Școala Superioară de Aviație.

„Abecedarul aviatorului“

În perioada iernii, atunci când nu poate să zboare, date fiind condițiile meteorologice nefavorabile, Andreea scrie cărți despre zbor, aducând cerul mai aproape de copii, căci lor le sunt adresate lecțiile.

„Cărțile au venit din inspirația pe care am avut-o de la spectacolele aeriene. Când mă dau jos din avion, foarte mulți copii vor să facă poze cu mine, să le dau autografe, și apoi vin mii de întrebări, dar la un miting aerian timpul nu-mi permite să stau atât de mult încât să le satisfac toate curiozitățile. Și așa m-am gândit să scriu o carte, iar informațiile pe care le aveam le-am pus în două volume. Fiecare carte cuprinde zece lecții de zbor: abecedarul aviatorului, cum controlezi avionul, ce se află într-o geantă de pilot, tipuri de nori, semne pe aeroport, sunt multe lecții interactive și educative pe care copiii le citesc și după fiecare lecție au un exercițiu pentru aprofundarea cunoștințelor. Dar totul este prin joacă. Limbajul este foarte simplu, pe înțelesul lor“, spune Andreea.