Mesajele transmise de cinci țări arabe după atacurile israeliene în Siria. Damascul a denunțat „pretexte false și argumente inventate”

Arabia Saudită a condamnat sâmbătă, 21 martie, atacurile israeliene din sudul Siriei, alăturându-se Egiptului, Qatarului, Iordaniei şi Kuweitului, informează AFP, citată de Agerpres.

„Ministerul Afacerilor Externe exprimă cea mai fermă condamnare a Regatului Arabiei Saudite faţă de agresiunea israeliană flagrantă care vizează infrastructura militară din sudul Republicii Arabe Siriene, încălcând în mod flagrant dreptul internațional şi suveranitatea siriană", a declarat ministerul saudit într-un comunicat.

Qatarul, Egiptul, Iordania şi Kuweitul au reiterat această condamnare, insistând pe nevoia de a garanta suveranitatea Siriei şi pe rolul comunității internaționale în prevenirea unor astfel de atacuri.

Israelul transmite că a vizat „infrastructura regimului sirian”

Invocând un „răspuns” la atacurile împotriva populației druze, armata israeliană a declarat că a vizat „infrastructura regimului sirian” în noaptea de joi spre vineri, în special un cartier general şi „de armament în taberele militare ale regimului sirian" din sudul ţării vecine.

Siria a denunțat o „nouă agresiune, sub pretexte false şi argumente inventate", precum şi „politica de escaladare a ocupantului israelian şi politica sa de amestec în afacerile naționale".

Ministerul de Externe egiptean a îndemnat Consiliul de Securitate al ONU „să îşi asume responsabilităţile şi să ia măsuri imediate pentru a pune capăt încălcărilor şi atacurilor israeliene în curs".

Turcia a denunţat încă de vineri o „escaladare periculoasă" şi a cerut comunității internaţionale să „pună capăt" acestor atacuri în Siria.

Amintim că Arabia Saudită a transmis joi că își rezervă dreptul de a răspunde militar Iranului, acuzând Teheranul de atacuri repetate cu drone și rachete asupra teritoriului său.