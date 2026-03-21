Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Păruială și jigniri în complexul Lia Manoliu. Gimnasta Sabrina Voinea s-a luat la bătaie cu o componentă a lotului național de haltere

Sabrina Voinea se numără printre cele mai promițătoare și apreciate gimnaste ale României în prezent, însă viața ei din afara sălii de antrenament continuă să fie marcată de controverse.

Sabrina Voinea Foto/Captură TVR1
În ultima perioadă, numele ei a fost frecvent asociat cu diverse situații tensionate. După ce, în urma Campionatelor Mondiale de anul trecut, Denisa Golgotă a lăsat să se înțeleagă că Sabrina Voinea ar avea parte de un tratament preferențial în echipa națională, sportiva a fost implicată și într-un alt episod delicat. Cu câteva luni în urmă, au apărut imagini din perioada junioratului în care era certată dur de propria mamă în timpul unui antrenament, stârnind reacții puternice în spațiul public.

Sabrina s-a luat la bătaie cu o halterofilă, după ce a jignit-o

Sabrina Voinea a atras atenția, de această dată, după un incident petrecut în restaurantul hotelului din Complexul Lia Manoliu. Gimnasta ar fi fost implicată într-o altercație fizică cu o sportivă din lotul național de haltere, situație care a atras rapid atenția celor din jur. Informația a fost confirmată și de Florin Oancea, conducătorul complexului.

Potrivit golazo.ro, tensiunile ar fi izbucnit în urma unui schimb de replici jignitoare, conflictul escaladând rapid într-o confruntare directă.

Alte două sportive au intervenit, încercând să calmeze spiritele, însă situația a degenerat până la punctul în care angajații din bucătărie au fost nevoiți să intervină pentru a le despărți.

„Sabrina a făcut-o grasă pe fata de la haltere!”

Nu știu exact de la ce s-au luat, pentru că nu eram suficient de aproape pentru a le auzi. Dar am auzit gălăgie la un moment dat și am ieșit să văd ce se petrece. S-au păruit ca în filme! Palme, tot ce trebuie. Apoi a intervenit colega Sabrinei, nu știu cum o cheamă. Melisa... (n.r. - Orzacai). Dar imediat s-a băgat și o a doua fată de la haltere și a ieșit bătaie. Colega Sabrinei a luat palme serioase.

Mi-au spus cei care au asistat de la început la scenă că Sabrina Voinea a făcut-o «grasă» pe fata de la haltere, aia a ripostat și așa s-a ajuns la zgârieturi și altele. S-au băgat fetele de la bucătărie și le-au despărțit!”, a declarat, pentru sursa citată, o persoană care a asistat la scandal, sub protecția anonimatului.

„O să vorbesc cu conducerea Federației de Gimnastică!”

Eu am fost în ședință până acum la ANS, cu domnul ministru, dar vă pot confirma că am fost informat de acest incident. Prea multe detalii nu vă pot da, pentru că de abia acum mă întorc la complex. Da, din câte am înțeles sunt două fete de la haltere cu două fete de la gimnastică, una fiind Sabrina Voinea. Dar de ce la ce a pornit conflictul nu aș ști să vă spun. Asta nu mi s-a comunicat. Acum fetele nu mai sunt în complex, mi s-a spus că au plecat.

Nu a chemat nimeni Poliția. Conflictul nu a fost de durată. Eu am sunat deja la Federația de Haltere și am vorbit cu domnul președinte. Va ajunge și dânsul la complex și vom sta de vorbă. Eu, ca director al ”Lia Manoliu”, nu am ce să fac, pentru că ele nu sunt decât cazate la noi. Dar o să vorbesc și cu conducerea Federației de Gimnastică. Vedem la ce concluzie ajungem. Atât vă pot spune deocamdată!”, a admis Florin Oancea, directorul Complexului Lia Manoliu, conform sursei menționate mai sus.

