Spectacol pe cerul Europei. O furtună geomagnetică aduce aurora boreală la latitudini neobișnuite

O furtună geomagnetică de intensitate moderată este așteptată să lovească Europa între 19 și 21 martie, iar fenomenul va face ca aurora boreală să poată fi observată mai aproape de zonele locuite decât în mod obișnuit.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din Statele Unite a emis o alertă pentru o furtună geomagnetică de nivel G2, moderată, cauzată de o combinație de factori: sosirea unor posibile ejecții de masă coronală (CME) și influența unui flux de vânt solar de mare viteză provenit dintr-o gaură coronală (CH HSS).

Intensitatea activității solare poate crește

Conform publicației italiene Rai News, efectele fluxului de vânt solar sunt așteptate să fie resimțite începând cu 21 martie și ar putea provoca o furtună geomagnetică de nivel G2. Există, de asemenea, o probabilitate mică ca activitatea solară să se intensifice, generând furtuni de nivel G3, considerate puternice, în aceeași perioadă. Autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările și prognozele, deoarece astfel de fenomene pot afecta sateliții, comunicațiile radio și rețelele electrice.

În plus, furtunile geomagnetice pot crea aurore boreale vizibile la o latitudine mai joasă decât de obicei. Potrivit NOAA, aurora boreală ar putea fi observată în diverse regiuni ale emisferei nordice, oferind un spectacol rar pentru privitori.

Ce sunt furtunile geomagnetice și cum ne afectează

O furtună geomagnetică apare atunci când vântul solar, fluxul de particule încărcate cu energie emis de Soare, lovește câmpul magnetic al Pământului. Aceste perturbații pot dura de la câteva ore la câteva zile și pot afecta sistemele de comunicații prin satelit, rețelele electrice, orientarea GPS și chiar starea generală de sănătate a oamenilor, în special a celor sensibili la schimbările meteorologice.

Simptomele care pot apărea includ dureri de cap, amețeli, insomnie, oboseală accentuată, fluctuații bruște ale tensiunii, anxietate sau iritabilitate. Specialiștii avertizează că cele mai vulnerabile persoane sunt cele cu boli cardiovasculare, distonie neurovegetativă sau obezitate.