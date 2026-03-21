Video Imagini cu momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a refuzat etilotestul și a făcut presiuni ca să împiedice difuzarea filmării: „Sunt într-un turneu mondial”

O înregistrare cu momentul arestării lui Justin Timberlake pentru că a condus beat a fost publicată recent online. În imagini, artistul se chinuie să meargă în linie dreaptă și explică polițiștilor că este „puțin agitat”.

Filmarea, publicată vineri, 20 martie 2026, de Sag Harbor Express, îl arată pe cântăreț în timp ce este oprit de poliție după ce mașina sa a fost observată trecând de pe o bandă pe alta. Când un ofițer îl întreabă ce face, Timberlake răspunde: „Sunt într-un turneu mondial. Greu de explicat. Un turneu mondial. Sunt Justin Timberlake”.

În continuare, înregistrarea surprinde momentul în care polițiștii îi cer să efectueze teste pentru alcool și substanțe interzise. Timberlake recunoaște că este „puțin agitat” și că „îi bate inima foarte tare”, încercând să meargă în linie dreaptă, dar pășește nesigur și nu reușește să își mențină direcția.

Sursa video: X / @dibert_aaron

Procesul pentru blocarea publicării imaginilor

Cântărețul a încercat anterior să împiedice difuzarea filmării, dând în judecată Departamentul de Poliție din Sag Harbor, șeful poliției Robert Drake și administrația locală. Timberlake susținea că publicarea imaginilor i-ar provoca „daune grave și ireparabile” reputației și l-ar expune „ridicolului și hărțuirii publice”.

Totuși, instanța a decis vineri, 20 martie 2026, că filmările pot fi făcute publice, după ce avocații artistului și Departamentul de Poliție din Sag Harbor au ajuns la o înțelegere. Potrivit Variety, Timberlake renunțase anterior la obiecția privind confidențialitatea, declarând că imaginile „nu constituie o invadare nejustificată a vieții private”.

Justin Timberlake prins beat la volan în 2024

Justin Timberlake a fost arestat în iunie 2024, în New York, după ce a condus sub influența alcoolului. Polițiștii au observat că acesta a schimbat benzile fără motiv și nu a respectat un semn de stop. Raportul menționa că ochii cântărețului erau „însângerați” și „sticloși” și că nu a trecut testele pentru alcool. Deși a declarat că a băut doar un martini, Timberlake a refuzat testul cu etilotestul.

Trei luni mai târziu, artistul a pledat vinovat pentru o infracțiune mai puțin gravă, a fost amendat cu 500 de dolari și a fost obligat să efectueze între 25 și 40 de ore de muncă în folosul comunității.