Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce și-a tocat averea de 125.000.000 de dolari

După ce a încântat lumea fotbalului cu fentele sale, Ronaldinho demonstrează că zicala ”ban la ban” trage nu e mereu adevărată. Fostul star de la Barcelona, PSG și AC Milan, ajuns la 45 de ani, și-a pierdut în timp averea de 125 de milioane de dolari și trăiește din evenimentele la care este invitat. Brazilianul a fost anul trecut de două ori în România, pentru partide demonstrative.

Ronaldinho, unul dintre cei mai spectaculoși fotbaliști din istorie. Foto Profimedia
Ronaldinho, unul dintre cei mai spectaculoși fotbaliști din istorie. Foto Profimedia

În vremea în care era fotbalist (s-a retras în urmă cu 11 ani), Ronaldinho a adunat o avere de de 125 de milioane de dolari, din salarii, sponsorizări și contracte de publicitate. În urmă cu 7 ani, banii s-au dus însă pe Apa Sâmbetei, din cauza unor investiții neinspirate, dar și a stilului său de viață extravagant.

57 de proprietăți confiscate

Dublul câștigător al Balonului de Aur a fost amendat atunci de o instanță din țara sa cu circa trei milioane de dolari, pentru că a construit ilegal într-o zonă ecologică protejată din Porto Alegre. Din cauză că nu a plătit penalizarea, 57 dintre proprietățile și vehiculele sale de lux au fost confiscate, i-a fost reținut pașaportul, iar conturile sale bancare i-au fost blocate. Într-unul dintre aceste conturi, autoritățile au descoperit că deținea doar 6 dolari, dezvăluia presa braziliană.

Între timp, Ronaldinho și-a mai rezolvat din probleme și și-a revenit financiar, dar nu la nivelul la care era în trecut. El a câștigat în 2021 un proces cu Atletico Mineiro pentru drepturile de imagine, în urma căruia a primit aproximativ un milion de euro. Cum fostul mare fotbalist nu are în prezent contracte publicitare majore, el a ales să participe la meciuri demonstrative și alte evenimente de acest gen, acesta fiind motivul pentru care numai în 2025 a fost prezent de două ori în România, la Cluj-Napoca și la Iași.

