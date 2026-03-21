Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce și-a tocat averea de 125.000.000 de dolari

După ce a încântat lumea fotbalului cu fentele sale, Ronaldinho demonstrează că zicala ”ban la ban” trage nu e mereu adevărată. Fostul star de la Barcelona, PSG și AC Milan, ajuns la 45 de ani, și-a pierdut în timp averea de 125 de milioane de dolari și trăiește din evenimentele la care este invitat. Brazilianul a fost anul trecut de două ori în România, pentru partide demonstrative.

În vremea în care era fotbalist (s-a retras în urmă cu 11 ani), Ronaldinho a adunat o avere de de 125 de milioane de dolari, din salarii, sponsorizări și contracte de publicitate. În urmă cu 7 ani, banii s-au dus însă pe Apa Sâmbetei, din cauza unor investiții neinspirate, dar și a stilului său de viață extravagant.

57 de proprietăți confiscate

Dublul câștigător al Balonului de Aur a fost amendat atunci de o instanță din țara sa cu circa trei milioane de dolari, pentru că a construit ilegal într-o zonă ecologică protejată din Porto Alegre. Din cauză că nu a plătit penalizarea, 57 dintre proprietățile și vehiculele sale de lux au fost confiscate, i-a fost reținut pașaportul, iar conturile sale bancare i-au fost blocate. Într-unul dintre aceste conturi, autoritățile au descoperit că deținea doar 6 dolari, dezvăluia presa braziliană.

Între timp, Ronaldinho și-a mai rezolvat din probleme și și-a revenit financiar, dar nu la nivelul la care era în trecut. El a câștigat în 2021 un proces cu Atletico Mineiro pentru drepturile de imagine, în urma căruia a primit aproximativ un milion de euro. Cum fostul mare fotbalist nu are în prezent contracte publicitare majore, el a ales să participe la meciuri demonstrative și alte evenimente de acest gen, acesta fiind motivul pentru care numai în 2025 a fost prezent de două ori în România, la Cluj-Napoca și la Iași.