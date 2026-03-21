FIFA schimbă regulile. Prezența femeilor, obligatorie în staff-ul echipelor de fotbal feminin

FIFA a anunțat o schimbare importantă pentru fotbalul feminin: începând de acum, fiecare echipă trebuie să aibă cel puțin o femeie în staff-ul tehnic, fie ca antrenor principal, fie ca secund.

Regula va fi aplicată începând cu turneele din acest an, inclusiv la Cupa Mondială feminină U17 și U20, dar și la Cupa Mondială a Cluburilor. Scopul măsurii este să încurajeze prezența mai mare a femeilor în roluri de conducere și antrenorat.

Pe lângă această obligativitate, noile reguli stabilesc că la fiecare meci cel puțin două persoane de pe banca tehnică trebuie să fie femei, conform relatărilor BBC. Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu al FIFA de a promova diversitatea și egalitatea de gen în fotbal.

FIFA impune mai multe femei în antrenoratul fotbalului feminin

FIFA a decis ca, de acum înainte, toate competițiile de fotbal feminin, indiferent dacă sunt pentru juniori sau seniori, la nivel de echipe naționale sau cluburi, să includă femei în staff-ul tehnic.

La Cupa Mondială feminină din 2023, doar 12 dintre cele 32 de echipe au avut antrenoare principale. Pe măsură ce competiția a avansat, numărul femeilor de pe bancă a scăzut, iar în sferturile de finală a rămas o singură echipă condusă de o femeie, Anglia, cu selecționerul Sarina Wiegman.

„Nu sunt suficiente femei în antrenorat în prezent!”

Totuși, din ce în ce mai multe echipe naționale au femei în staff, cum sunt Norvegia, Canada sau Irlanda. Noua regulă va fi obligatorie pentru toate cluburile și federațiile implicate în competițiile FIFA și va fi urmărită atent, pentru a sprijini mai multe femei să ajungă antrenoare sau să ocupe roluri de conducere în fotbal.

Nu sunt suficiente femei în antrenorat în prezent. Trebuie să facem mai mult pentru a accelera schimbarea, prin crearea unor trasee mai clare, extinderea oportunităților și creșterea vizibilității femeilor pe marginea terenului. Noile reglementări FIFA, combinate cu programe de dezvoltare țintite, reprezintă o investiție importantă în generația actuală și viitoare de antrenoare!”, a admis Jill Ellis, directorul de fotbal al FIFA.

