Maia Sandu felicită Ciprul pentru preluarea Președinției UE: ,,Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmează”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției Uniunii Europene, subliniind că privește „cu speranță și încredere spre lunile care urmează”.

„Cele mai bune urări Ciprului cu ocazia preluării Președinției Uniunii Europene și președintelui Nikos Christodoulides. Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmează. Mulțumiri sincere Danemarcei pentru leadershipul și dedicarea demonstrate în ultimele șase luni”, a notat pe platforma X lidera de la Chișinău.

Cipru a preluat joi, 1 ianuarie, președinția Consiliului Uniunii Europene, care se rotește la fiecare șase luni între cele 27 de state membre ale blocului european. Urmând președinției Danemarcei, până la sfârșitul lunii iunie, reprezentanții ciprioți vor conduce reuniuni ministeriale și vor media în disputele dintre statele membre UE.

Se așteaptă ca principalele teme ale UE în prima jumătate a anului 2026 să fie reformele privind stimularea competitivității, continuarea sprijinului pentru Ucraina și pași suplimentari pentru combaterea migrației nereglementate.

Convenirea următorului buget pe termen lung al Uniunii este de așteptat să reprezinte o provocare, alături de alte proiecte legislative în desfășurare. Noile propuneri ale Comisiei Europene, care nu urmăresc eliminarea completă a motoarelor cu combustie internă până în 2035, urmează, de asemenea, să fie discutate în cadrul președinției cipriote a Consiliului UE.

Cipru, care a adoptat motto-ul „O Uniune autonomă. Deschisă către lume” în perioada în care va asigura președinția Consiliului UE, are o populație de aproximativ un milion de locuitori.

Națiunea de pe această insulă din Marea Mediterană este împărțită în două: ciprioții greci conduc partea de sud, în timp ce ciprioții turci conduc partea de nord. Republica Turcă a Ciprului de Nord este recunoscută doar de Turcia.