Chișinăul transmite condoleanțe familiilor afectate de accidentul feroviar din Spania

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului Igor Grosu au transmis condoleanțe familiilor afectate de accidentul feroviar, subliniind că țara lor este alături de Spania în aceste momente dureroase și dificile.

„Condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de tragicul accident feroviar din Spania. Țările noastre sunt alături de Spania în aceste momente de profundă durere”, a notat lidera de la Chișinău pe platforma X.

Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a transmis și el un mesaj de condoleanțe pe aceeași rețea.

„Gândurile noastre sunt alături de Spania după tragicul accident feroviar. Deplângem viețile pierdute și sperăm la recuperarea rapidă a celor răniți. Suntem alături de poporul spaniol și transmitem sincere condoleanțe fiecărei familii afectate”, a scris Igor Grosu.

Precizările MAE de la Chișinău

De asemenea, Ministerul moldovean al Afacerilor Externe (MAE) a precizat că nu există victime originare din Republica Moldova.

,,Cazul se află în monitorizarea Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei, iar MAE va reveni cu informații actualizate de îndată ce acestea vor fi confirmate oficial!”, au subliniat angajații structurii.

Zeci de morți și răniți

Duminică, 18 ianuarie, cel puțin 39 de persoane au murit, iar zeci au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în sudul Spaniei. Mai mulți pasageri au rămas blocați în vagoane grav avariate, iar autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește.

Accidentul a avut loc în apropiere de localitatea Adamuz, în provincia Cordoba, la aproximativ 360 de kilometri la sud de Madrid. Un tren de mare viteză operat de compania privată Iryo a deraiat și a ajuns pe linia alăturată, unde s-a ciocnit frontal cu un tren Renfe, care venea din sens opus. În urma impactului, trenul Renfe a fost împins de pe șine și s-a rostogolit pe un terasament.