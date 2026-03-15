search
Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ilie Bolojan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societății noastre”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj comunității maghiare din România cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, marcată anual la 15 martie.

Ilie Bolojan, mesaj pentru comunitatea maghiară din România. FOTO: Mediafax
În mesajul său, şeful Guvernului a vorbit despre importanța valorilor libertății și solidarității în Europa modernă și a subliniat rolul diversității etnice în dezvoltarea societății românești, punctând contribuția pe care această comunitate o aduce, de generații, la dezvoltarea României.

 „De 15 martie, transmit comunității maghiare din România un mesaj de respect și de apreciere pentru contribuția pe care o aduce, de generații, la dezvoltarea României.

15 martie e una din cele mai importante zile pentru maghiari, e ziua când s-au ridicat pentru valorile care își făceau loc în toată Europa în 1848. E o zi care ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne. Sunt valori care astăzi ne unesc și care stau la temelia proiectului european din care și România face parte.

Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societății noastre. Forța unei națiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj și într-o resursă pentru dezvoltare.

Guvernul României rămâne ferm angajat în respectarea drepturilor și identității tuturor comunităților etnice și în consolidarea unei atmosfere de încredere între cetățeni. România a demonstrat în ultimele decenii că poate fi un model regional de respect între comunități, iar această direcție trebuie continuată cu responsabilitate și echilibru.

Într-un context european dificil este important să păstrăm unitatea societății noastre, să continuăm să construim punți de dialog și să lucrăm împreună pentru acea Românie care este casa noastră.

Celor care sărbătoresc această zi le transmit gânduri bune și urarea de a o sărbători cu demnitate și încredere în viitor.

La mulți ani!”, a transmis premiul.

Vă reamintim că Ungaria are trei sărbători naționale oficiale, care marchează momente-cheie din istoria sa:

* 15 martie – Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, dedicată revoluției pentru libertate din 1848;

* 20 august – Ziua Națională sau Ziua Sfântului Ștefan, care îl celebrează pe Sfântul Ștefan I, fondatorul Regatului Ungariei;

* 23 octombrie – ziua care comemorează Revoluția din 1956 și lupta pentru libertate împotriva regimului sovietic.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Oscarurile de duminică, în pericol? Organizatorii se tem de răzbunarea iranienilor. Ce măsuri iau?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?