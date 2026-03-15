Actorul Ice Cube, dar şi cei şapte pitici AI din Albă-ca-Zăpada, premiaţi cu Zmeura de Aur. „Războiul lumilor”, desemnat cel mai prost film

Filmele și actorii considerați cei mai slabi ai anului au fost „recompensați” la ediția din 2026 a premiilor Zmeura de Aur. Actorul Ice Cube și cei șapte pitici creați cu ajutorul inteligenței artificiale în Albă-ca-Zăpada au fost marii „câștigători”.

Ediția din 2026 a Zmeurii de Aur, eveniment anual care „premiază” cele mai criticate filme și prestații cinematografice, a avut loc cu o zi înainte de ceremonia Oscarurilor.

Trofeele, acordate simbolic celor mai slabe producții și interpretări, au inclus atât filme blockbuster, cât și prestații individuale controversate, reflectând gustul critic și ironic al comunității cinematografice care votează aceste distincții, notează hollywoodreporter.

Cel mai prost film: „Războiul lumilor”

Filmul „War of the Worlds”/ „Războiul lumilor” (2025), remake-ul unei povești clasice science-fiction, a dominat ediția din acest an, fiind desemnat cel mai prost film și obținând mai multe premii, printre care Cel mai prost actor pentru, Ice Cube, Cel mai prost regizor, Cel mai prost scenariu și Cel mai prost remake.

Ice Cube interpretează un personaj care trebuie să salveze umanitatea de o invazie extraterestră fără a părăsi biroul. Producția a fost criticată pentru calitatea generală și modul în care a fost realizată, iar pe platforma Rotten Tomatoes a avut inițial evaluări foarte scăzute din partea criticilor.

Cei şapte pitici AI

Remake-ul clasicului Disney Albă-ca-Zăpada din 1937 a atras, de asemenea, o atenţie deosebită, nedorită în acest caz.

Cei șapte pitici creați cu ajutorul inteligenței artificiale au primit două premii, iar organizatorii au comentat ironic că filmul „a costat o avere și a pierdut o avere” şi că probabil a fost chiar „blestemat de Walt Disney însuși, pentru că nu i s-a respectat dorința ca filmul să nu fie refăcut niciodată”.

Alte premii

Rebel Wilson a fost „recompensată” pentru „interpretarea ei mai puțin credibilă ca erou de acțiune în Bride Hard, folosind feonuri de păr ca arme”, iar Scarlet Rose Stallone, pentru „prestația sa modernizată în westernul neobișnuit Gunslingers”.

În contrast cu trofeele „negre”, Kate Hudson a fost desemnată câștigătoarea Razzie Redeemer Award pentru „interpretarea impecabilă” din Song Sung Blue.

Actrița, nominalizată anul acesta la Oscar pentru același rol, fusese anterior remarcată de Zmeura de Aur pentru prestațiile din „Music”, „Mother’s Day” și „My Best Friend’s Girl”, după ce în 2001 primise o nominalizare la Oscar pentru „Almost Famous”.

Premiile Zmeura de Aur sunt acordate prin vot online de către 1.223 de membri din toate cele 50 de state ale SUA și din peste două duzini de țări.

Evenimentul oferă o privire ironică asupra producțiilor cinematografice considerate dezamăgitoare sau stânjenitoare și se desfășoară anual, cu o zi înainte de ceremonia Oscarurilor, menținând tradiția de a recunoaște atât succesele criticate, cât și prestațiile controversate.