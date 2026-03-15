Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Furie la Dinamo după eșecul din Giulești. Andrei Nicolescu l-a distrus pe Istvan Kovacs, după deciziile controversate. „Viciere clară de rezultat. Bătaie de joc!”

După înfrângerea suferită de Dinamo în derby-ul cu Rapid, scor 2–3, președintele clubului din Ștefan cel Mare, Andrei Nicolescu, a avut o reacție extrem de dură la finalul partidei disputate în Giulești.

Andrei Nicolescu Foto/GSP
Oficialul dinamovist a criticat faza din care a pornit al doilea gol al Rapidului, marcat de Claudiu Petrila. Nicolescu susține că reușita a fost precedată de un fault clar comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi, fază la care arbitrul Istvan Kovacs a decis să lase jocul să continue, deși inițial părea pregătit să oprească partida.

În opinia lui Nicolescu, decizia a influențat direct rezultatul meciului, iar Dinamo a fost dezavantajată clar. El a catalogat momentul drept „cea mai mare greșeală de arbitraj din acest campionat”.

„Decizia a fost viciere de rezultat. Este o bătaie de joc!”

Pentru a evita eventuale reacții la cald din partea jucătorilor, oficialul dinamovist a ales să meargă el primul la declarații, explicând că a vrut să preia presiunea și să prevină apariția unor afirmații controversate din partea echipei.

„Să nu ducem în zone derizorii declarațiile, în zone în care să demonstrăm că avem mentalitate ca acum 20 de ani. Din păcate, în seara asta respectul pentru arbitraj mie mi s-a terminat și e chiar păcat, pentru că, cu câteva zile înainte, am avut o întâlnire foarte bună cu domnul Vassaras și chiar am avut niște speranțe că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Este o bătaie de joc!

În seara asta, decizia care a fost luată la golul doi este o viciere de rezultat. Din păcate, este de neînțeles că arbitri de o asemenea cotă pot să facă greșeli de asemenea manieră, pentru că nu vreau să mă gândesc la altceva, dar, din păcate, nu putem să jucăm un play-off așa, în felul ăsta, arbitrați de maniera asta. Nu mai e competiție.

Deci nu vreau să acuz pe nimeni de părtinire, nici nu vreau să mă gândesc, pentru că mă îngrozesc la gândul că în 2026 campionatul din România ar fi condiționat de manierele de arbitraj și de dorințe. Dar ce s-a întâmplat în seara asta este o viciere clară de rezultat, un moment psihologic. Nici la Liga a 4-a nu există o astfel de greșeală. O mare, mare dezamăgire pentru prestația domnilor arbitri din seara asta.

„Dinamo vrea respect, arată respect!”

Mi-aș dori mai multă responsabilitate din partea tuturor, a noastră, care suntem în fotbal. Am văzut la domnul Vassaras dorința de responsabilitate. Mi-aș dori să nu vedem greșeli așa de evidente. Putem să înțelegem că domnul Kovacs a văzut ceva, a vrut să fluiere, nu a fost convins, dar în camera VAR nu exista niciun dubiu. Nu aș vrea să merg în derizoriu cu declarațiile.

Dinamo vrea respect, arată respect. Sper că nu am depășit niciun prag prin declarațiile mele. Frustrarea este incredibilă în vestiar în momentul acesta și trebuie tras un semnal de alarmă. Sper ca celelalte nouă etape să se desfășoare în niște condiții sportive, să nu fie condiționate de niște decizii ale arbitrilor.

Greșeala din seara asta este cea mai mare greșeală din tot campionatul acesta. Nu se poate, pentru că este un mini-campionat de zece etape. Nu se poate să avem astfel de greșeli!, a spus Andrei Nicolescu, la zona mixtă.

„Niciodată n-am venit la zona mixtă. Am venit ca să protejez jucătorii!”

Eu cred că respectul pe care l-am arătat, modul în care de fiecare dată am înțeles anumite lucruri, am ales să spun că, din respect pentru arbitraj, nu comentez. În seara asta este iresponsabilitate pe competiția pe care ne-o dorim. După care noi toți, LPF, FRF, eu, alte cluburi, ne întrebăm de ce nu vine lumea la stadion, de ce nu există încredere în fotbalul din România și, la final, ne întrebăm de ce nu crește fotbalul din România.Niciodată nu am mai venit aici, la zona mixtă.

Am venit să protejez jucătorii. E ireal ce s-a întâmplat. Eu cred că Dinamo, cu toți jucătorii valizi, arată și mai bine. Am arătat bine. Părerea mea este că, dacă în acel moment se lua o decizie corectă, meciul se îndrepta către alt rezultat.Am făcut un meci bun. Asta este, mergem înainte. Nu-mi permiteam să las jucătorii să vină aici și după să mă trezesc cu cine știe ce!”, a mai adăugat Nicolescu.

