Cum au evoluat veniturile IT-iștilor: „Măririle din ultimii ani au constat într-o pungă de pufuleți”

Mulți programatori au răspuns invitației de a-și compara veniturile și de a povesti cum au evoluat acestea în ultimii ani, într-un domeniu, IT-ul, considerat mult timp unul dintre cele mai bine plătite din România.

În România, peste 220.000 de persoane lucrează în domeniul IT (Tehnologia Informațiilor), potrivit celor mai recente date Eurostat, iar numărul angajaților din acest sector a crescut constant în ultimii ani.

Mult timp, industria IT a fost considerată una dintre cele mai bine plătite din economie, fiind susținută și de facilități fiscale acordate angajaților, printre care scutirea de impozit pe venit, eliminată însă începând cu anul 2025.

Noile măsuri fiscale, dar și schimbările rapide din industrie, inclusiv dezvoltarea accelerată a programelor de inteligență artificială, au adus mai multă presiune pe piața muncii și au accentuat nesiguranța locurilor de muncă, determinându-i pe unii specialiști să ia în calcul reorientarea profesională.

Venituri pe măsura stresului

Un programator i-a invitat pe români să povestească despre evoluția veniturilor lor de-a lungul carierei. Răspunsurile arată că diferențele sunt foarte mari: unii au avut creșteri rapide după schimbarea jobului sau după trecerea la contracte independente, în timp ce alții spun că salariile au stagnat în ultimii ani, mai ales după modificările fiscale.

„Am pornit ca junior în 2023, cu 8.000 lei, apoi în 2024 am avut 9.600 lei după schimbarea companiei. În 2025 am trecut la nivelul mid, cu 13.750 lei, tot după schimbarea companiei, iar în 2026 am ajuns la nivelul mid-senior, cu 15.000 lei pe lună”, susține omul care i-a provocat pe IT-iști să vorbească despre veniturile lor, pe platforma Reddit.

Prin junior se înțelege un programator aflat la început de carieră, cu experiență redusă, de obicei până la 2–3 ani, mid este nivelul intermediar, pentru cei care pot lucra mai independent și au deja câțiva ani de experiență, iar mid-senior este un programator cu experiență solidă, apropiat de nivelul senior, dar care nu are încă toate responsabilitățile acestuia.

„M-am ales în această perioadă cu multe nopți nedormite, stres cât casa, un doctorat eșuat și multă muncă pentru a învăța diverse aptitudini pe lângă job. Plus, evident, cu relații profesionale cu mulți colegi din facultate”, adaugă acesta.

Un alt român afirmă că salariul său a crescut treptat de la 800 de lei în 2013, când era la început de carieră, la 14.600 de lei în 2026, evoluția fiind una lentă în primii ani, dar tot mai rapidă după 2020.

„Nu mă laud, nu mă plâng. La 40 de ani nu sunt unde aș fi vrut din punct de vedere profesional, pasiunea pentru IT aproape că a dispărut complet și mă gândesc serios la acea fermă la țară”, spune un român care a ajuns, după mai multe fluctuații de venituri, la un câștig brut de 30.000 de lei, pe firmă.

Eliminarea facilităților fiscale i-a afectat pe IT-iști

Un alt român spune că, în aproximativ 10–11 ani, salariul său a crescut treptat, trecând prin mai multe firme, toate contractele fiind de tip contract individual de muncă (CIM).

La prima firmă a pornit de la 2.500 de lei și a primit măriri succesive până la 5.200 de lei. La a doua firmă a început cu 7.000 de lei, iar salariul a crescut treptat la 12.800 de lei. La a treia firmă a ajuns la 15.000 de lei, după care venitul a scăzut la aproximativ 13.900, apoi a urcat din nou la 14.800 de lei. La a patra firmă a pornit tot de la 15.000 de lei, salariul a scăzut la 14.350, iar ulterior a crescut din nou la 15.000 și apoi la 16.000 de lei. Potrivit acestuia, scăderile din ultimii ani au fost cauzate de eliminarea facilităților fiscale din IT, însă, per total, evoluția a fost una constant ascendentă de-a lungul întregii perioade.

Un tânăr spune că a avut o evoluție destul de lentă la început de carieră, pornind ca intern în 2021, încă din timpul facultății, cu 1.400 de lei, apoi a ajuns junior în 2022, după terminarea licenței, cu 2.400 de lei. În 2023, în timp ce urma masterul, salariul a crescut la 3.200 de lei, iar în 2024, după finalizarea studiilor, a ajuns la 4.400 de lei. În 2025 a rămas la același nivel salarial, fără creșteri, iar ulterior spune că a rămas fără job, menționând că în perioada de șomaj a avut venituri de aproximativ 2.000 de lei.

„Sunt prea multe lucruri de învățat ca să te pui pur și simplu pe scaun într-o zi după 2–3 ani și să spui «gata, sunt mid». Obsesia asta cu săritul la un rang mai mare de senioritate, probabil din nevoia unui salariu mai mare, mi se pare unul dintre motivele pentru care există așteptări nerealiste legate de ritmul de învățare, nivelul de experiență și diferențele atât de mari dintre descrierea jobului și ceea ce se face în realitate”, adaugă acesta.

Nemulțumiți de stagnare

Alt programator susține că veniturile lui au scăzut cu aproximativ 20 la sută în ultimii ani, după ce a renunțat la SRL și a trecut pe contract de muncă (CIM). Schimbarea i-a adus un salariu mai mic, dar în schimb are acum concediu plătit, mai multă stabilitate și un nivel de stres mai redus.

„Măririle din ultimii ani au constat într-o pungă de pufuleți”, adaugă acesta.

Un român susține că a avut o creștere salarială foarte mare între 2012 și 2021, de la 600 de lei la aproximativ 20.000 de lei, după care veniturile au rămas relativ stabile, cu mici variații, mai ales după ce a trecut de la SRL la contract individual de muncă (CIM), unde are și bonusuri. Adaugă că în ultimii ani spune că ar fi putut să câștige mai mult dacă schimba joburi sau lua mai multe contracte, dar a preferat proiecte pe tehnologii noi, clienți mai ok și mai puțin stres, în loc să urmărească doar creșteri rapide de salariu.

„Cu ce am rămas din perioada de creștere a fost apartamentul luat prin Prima Casă, care mai trebuia mobilat și pus la punct. M-am trezit destul de târziu să încep să investesc activ”, adaugă acesta.

Un alt român povestește că primul său salariu a fost în 2009, de 2.000 de lei, iar până în 2015 veniturile au crescut lent, ajungând la 6.700 de lei. Din 2016 spune că a început să lucreze suplimentar și ajungea la aproximativ 11.000 de lei, dar cu foarte multă muncă. În 2018 și-a schimbat jobul și a ajuns la 12.000 de lei fără ore suplimentare, iar în 2020 a schimbat din nou și a ajuns la 16.000 de lei. În 2022 a trecut pe B2B (contract ca firmă / freelancer), iar de atunci spune că veniturile au crescut mult, tariful pornind de la aproximativ 60 de euro pe oră, motiv pentru care afirmă că „nu s-a mai uitat în urmă”.

Alt programator susține că salariul lui a crescut constant din 2020 până în 2024, de la 2.500 la 8.500 de lei, iar pe lângă salariu a avut bonusuri trimestriale tot mai mari. După 2024 salariul a rămas la același nivel, dar bonusurile au crescut mult, ajungând în 2026 la câteva mii de lei la fiecare trei luni, uneori chiar mai mult, în funcție de rezultate, motiv pentru care spune că într-o lună a încasat chiar și 22.000 de lei net.

Companiile străine apreciate pentru oferta salarială

Un român spune că a pornit de la salarii mici, încă din facultate, și a ajuns treptat la aproximativ 14.500 de lei, schimbând compania la fiecare 1–2 ani pentru a-și crește veniturile.

„Am observat că, după ce treci de 3.000 de euro pe lună, nu mai apar măriri atât de mari. Cam pe la 5.000 de euro este limita pentru un programator senior pe CIM, dar personal am pus mai multă valoare pe un job relaxat la 3.000 decât pe unul stresant la 4.000. Până la urmă poți lucra pe contracte, pe SRL, și să faci 5.000 de euro pe săptămână, dar îți ies și peri albi la 20–30 de ani”, afirmă acesta.

Altcineva adaugă că a lucrat în programare, dar a trecut treptat spre un domeniu mai tehnic și mai specializat, iar salariul lui a crescut constant între 2015 și 2024, de la 2.800 la 12.400 de lei, cu cel mai mare salt în 2019. În ultimii ani veniturile lui s-au stabilizat, iar au rămas în jur de 11.400 de lei, cu mici variații.

„Eu pot să spun doar că venitul brut mi-a crescut cu 50 la sută din 2020 până azi. Cel net a rămas același. Adică tot ce am câștigat în plus a mers la stat, pe taxe și impozite”, afirmă un alt internaut.

Un programator susține că a început cu un salariu mic în România, într-un job de suport la o multinațională, apoi a plecat la master în străinătate și a reușit treptat să ajungă la salarii mult mai mari, mai întâi în Europa și apoi în Canada.

„Lecții de viață: în străinătate se poate ajunge mai ușor dacă începi ca student și facultatea are servicii de carieră. Norocul contează la fel de mult ca competențele și capacitatea mentală de a te rupe de lumea pe care o știi și de a-ți face loc în altă parte. Se plătește mai bine când firma la care lucrezi este mai mică, dar lucrează cu SUA”, adaugă acesta.

Un alt programator susține că în patru ani veniturile sale au crescut de la 3.500 la aproximativ 14.600 de lei.

„Am investit mereu mult în învățare și dezvoltare și aș spune că am abilități de comunicare și relaționare peste medie”, crede acesta.

Banii reinvestiți au adus venituri mai mari

Un alt programator susține că a început în 2014 cu 2.000 de lei ca intern, iar în câțiva ani salariul a crescut constant, trecând prin mai multe joburi și colaborări pe PFA cu startup-uri din UK și SUA, iar în 2025 a ajuns la peste 75.000 de lei pe lună.

„Cel mai mare noroc l-am avut când l-am descoperit pe Mr. Money Mustache (n.r. un blogger care promovează independența financiară prin economisire), prin 2016, iar de atunci am investit 50–70 la sută din salariu în fiecare lună. Al doilea noroc a fost că am prins PFA-ul cu normă de venit în toți anii, mai puțin ultimii doi, astfel că taxele au fost, în medie, de aproximativ 5 la sută pe an, iar în ultimii doi ani de aproximativ 18 la sută”, susține acesta.

Alți lucrători în IT susțin că veniturile lor au crescut foarte diferit: unii au avut creșteri lente în primii ani, alții au făcut salturi mari după schimbarea jobului, trecerea pe B2B sau freelance, iar câțiva spun că salariile au stagnat în ultimii ani. Unii afirmă că au înregistrat creșteri importante de venit când au lucrat pentru firme din străinătate, pe contracte independente sau după ce au schimbat compania.

Mulți români au relatat că au pornit cu salarii foarte mici (1.000–3.000 lei) și au ajuns la 7.000–10.000 lei după câțiva ani, în timp ce alții au trecut la freelance sau B2B și au ajuns la venituri de mii de euro pe lună. Există și cazuri în care salariile au stagnat sau chiar au scăzut, mai ales pe tehnologii vechi, în automobile sau după schimbări de taxe.