Ce se știe despre accidentul feroviar din Córdoba, soldat cu cel puțin 39 de morți. Autoritățile descriu circumstanțele coliziunii drept „extrem de neobișnuite”

Cel puțin 39 de persoane au murit, iar peste 150 au fost rănite, după un grav accident feroviar produs duminică seara în provincia spaniolă Córdoba. Autoritățile descriu circumstanțele coliziunii drept „extrem de neobișnuite”, în timp ce ancheta este abia la început.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 19:45, în apropiere de localitatea Adamuz, cu aproximativ 4.200 de locuitori. Trenul Iryo 6189, care circula pe ruta Málaga–Madrid (Puerta de Atocha) și transporta 317 pasageri, a deraiat și a pătruns pe linia alăturată.

În acel moment, din sens opus venea trenul Alvia 2384, care făcea legătura Madrid–Huelva și avea la bord aproximativ 100 de pasageri. Cele două trenuri s-au ciocnit, iar potrivit autorităților, trenul Alvia circula cu aproximativ 200 km/h în momentul impactului.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a declarat că primele două vagoane ale trenului Alvia, în care se aflau 53 de persoane, au fost „aruncate în afara liniei” și au căzut pe un terasament de aproximativ patru metri.

Bilanțul victimelor

Autoritățile confirmă cel puțin 39 de morți și 152 de răniți. Dintre aceștia, 48 rămân internați în spitale din Andaluzia, iar 12 se află în secții de terapie intensivă din Córdoba.

Printre răniți se numără și cinci copii, toți internați la spitalul Reina Sofía din Córdoba, unul dintre ei fiind în stare critică. Printre victimele decedate se află și mecanicul trenului Alvia, în vârstă de 27 de ani.

Echipele de salvare au descris o intervenție extrem de dificilă. Pompierii au vorbit despre răni grave — tăieturi, contuzii și fracturi deschise — și despre un „morman de fiare” care a îngreunat accesul la pasagerii din vagoanele cele mai afectate. Primarul localității Adamuz a spus că salvatorii s-au confruntat cu „un peisaj dantesc”.

Ce se știe despre cauze – și ce nu

Deocamdată, cauzele deraierii rămân necunoscute. Ancheta este coordonată de Comisia pentru Investigarea Accidentelor Feroviare (CIAF), un organism independent.

Ministrul Transporturilor a subliniat că accidentul este „extrem de ciudat”: s-a produs pe un tronson de linie dreaptă, trenul care a deraiat avea mai puțin de patru ani, iar infrastructura fusese complet modernizată. Lucrările pe acel segment s-au încheiat în luna mai, cu o investiție de aproximativ 700 de milioane de euro. Operatorul Iryo a precizat că trenul fusese verificat ultima dată pe 15 ianuarie.

Președintele companiei Renfe, Álvaro Fernández Heredia, a explicat că între deraierea primului tren și coliziune au trecut aproximativ 20 de secunde — un interval prea scurt pentru ca sistemul automat de siguranță să poată declanșa frânarea de urgență.

El a avertizat că este prea devreme pentru concluzii și că „cel mai rău lucru acum este să speculăm”. Potrivit acestuia, nu se poate stabili încă dacă trenul Alvia a lovit vagoanele deraite sau un element al infrastructurii, iar unele componente, inclusiv roți ale trenului, nu au fost încă localizate.

Mărturii ale supraviețuitorilor

Pasagerii au descris momente de panică. Unii au vorbit despre vibrații puternice și zgomote repetate, urmate de o oprire bruscă. Alții au spus că au simțit „ca un cutremur”, înainte ca luminile să se stingă.

Mai mulți supraviețuitori au relatat că au văzut vagoane contorsionate și persoane grav rănite și că intervenția serviciilor de urgență a durat aproape o oră până la sosirea primelor echipe.

Resurse mobilizate și impactul asupra traficului

La fața locului au fost mobilizate resurse naționale, regionale și locale. Unități militare de urgență, sute de agenți ai Gărzii Civile, elicoptere, drone și medici legiști participă la operațiuni. Au fost create puncte de informare și sprijin psihologic pentru familii în mai multe orașe, inclusiv Madrid, Córdoba și Sevilla.

Circulația feroviară între Madrid și Andaluzia este suspendată pe termen nedeterminat. Renfe a anunțat că pasagerii afectați pot beneficia de modificări sau anulări gratuite ale biletelor. Reluarea traficului pe linia de mare viteză ar putea dura mai multe zile, posibil peste patru, din cauza avariilor grave.

Autoritățile avertizează că ancheta ar putea dura săptămâni, poate chiar o lună, până la stabilirea unei explicații clare. Investigatorii vor analiza centimetru cu centimetru locul accidentului, într-o investigație complexă, descrisă de oficiali drept un veritabil „CSI feroviar”.

Până atunci, rămân mai multe întrebări decât răspunsuri legate de unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Spania din ultimii ani.