search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce se știe despre accidentul feroviar din Córdoba, soldat cu cel puțin 39 de morți. Autoritățile descriu circumstanțele coliziunii drept „extrem de neobișnuite”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cel puțin 39 de persoane au murit, iar peste 150 au fost rănite, după un grav accident feroviar produs duminică seara în provincia spaniolă Córdoba. Autoritățile descriu circumstanțele coliziunii drept „extrem de neobișnuite”, în timp ce ancheta este abia la început.

Primul ajutor după accidentul feroviar/FOTO:X
Primul ajutor după accidentul feroviar/FOTO:X

Cum s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 19:45, în apropiere de localitatea Adamuz, cu aproximativ 4.200 de locuitori. Trenul Iryo 6189, care circula pe ruta Málaga–Madrid (Puerta de Atocha) și transporta 317 pasageri, a deraiat și a pătruns pe linia alăturată.

În acel moment, din sens opus venea trenul Alvia 2384, care făcea legătura Madrid–Huelva și avea la bord aproximativ 100 de pasageri. Cele două trenuri s-au ciocnit, iar potrivit autorităților, trenul Alvia circula cu aproximativ 200 km/h în momentul impactului.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a declarat că primele două vagoane ale trenului Alvia, în care se aflau 53 de persoane, au fost „aruncate în afara liniei” și au căzut pe un terasament de aproximativ patru metri.

Bilanțul victimelor

Autoritățile confirmă cel puțin 39 de morți și 152 de răniți. Dintre aceștia, 48 rămân internați în spitale din Andaluzia, iar 12 se află în secții de terapie intensivă din Córdoba.

Printre răniți se numără și cinci copii, toți internați la spitalul Reina Sofía din Córdoba, unul dintre ei fiind în stare critică. Printre victimele decedate se află și mecanicul trenului Alvia, în vârstă de 27 de ani.

Echipele de salvare au descris o intervenție extrem de dificilă. Pompierii au vorbit despre răni grave — tăieturi, contuzii și fracturi deschise — și despre un „morman de fiare” care a îngreunat accesul la pasagerii din vagoanele cele mai afectate. Primarul localității Adamuz a spus că salvatorii s-au confruntat cu „un peisaj dantesc”.

Ce se știe despre cauze – și ce nu

Deocamdată, cauzele deraierii rămân necunoscute. Ancheta este coordonată de Comisia pentru Investigarea Accidentelor Feroviare (CIAF), un organism independent.

Ministrul Transporturilor a subliniat că accidentul este „extrem de ciudat”: s-a produs pe un tronson de linie dreaptă, trenul care a deraiat avea mai puțin de patru ani, iar infrastructura fusese complet modernizată. Lucrările pe acel segment s-au încheiat în luna mai, cu o investiție de aproximativ 700 de milioane de euro. Operatorul Iryo a precizat că trenul fusese verificat ultima dată pe 15 ianuarie.

Citește și: Tragedie pe calea ferată în Spania, după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. Bilanțul a ajuns la 39 de morți

Președintele companiei Renfe, Álvaro Fernández Heredia, a explicat că între deraierea primului tren și coliziune au trecut aproximativ 20 de secunde — un interval prea scurt pentru ca sistemul automat de siguranță să poată declanșa frânarea de urgență.

El a avertizat că este prea devreme pentru concluzii și că „cel mai rău lucru acum este să speculăm”. Potrivit acestuia, nu se poate stabili încă dacă trenul Alvia a lovit vagoanele deraite sau un element al infrastructurii, iar unele componente, inclusiv roți ale trenului, nu au fost încă localizate.

Mărturii ale supraviețuitorilor

Pasagerii au descris momente de panică. Unii au vorbit despre vibrații puternice și zgomote repetate, urmate de o oprire bruscă. Alții au spus că au simțit „ca un cutremur”, înainte ca luminile să se stingă.

Mai mulți supraviețuitori au relatat că au văzut vagoane contorsionate și persoane grav rănite și că intervenția serviciilor de urgență a durat aproape o oră până la sosirea primelor echipe.

Resurse mobilizate și impactul asupra traficului

La fața locului au fost mobilizate resurse naționale, regionale și locale. Unități militare de urgență, sute de agenți ai Gărzii Civile, elicoptere, drone și medici legiști participă la operațiuni. Au fost create puncte de informare și sprijin psihologic pentru familii în mai multe orașe, inclusiv Madrid, Córdoba și Sevilla.

Circulația feroviară între Madrid și Andaluzia este suspendată pe termen nedeterminat. Renfe a anunțat că pasagerii afectați pot beneficia de modificări sau anulări gratuite ale biletelor. Reluarea traficului pe linia de mare viteză ar putea dura mai multe zile, posibil peste patru, din cauza avariilor grave.

Autoritățile avertizează că ancheta ar putea dura săptămâni, poate chiar o lună, până la stabilirea unei explicații clare. Investigatorii vor analiza centimetru cu centimetru locul accidentului, într-o investigație complexă, descrisă de oficiali drept un veritabil „CSI feroviar”.

Până atunci, rămân mai multe întrebări decât răspunsuri legate de unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Spania din ultimii ani.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger
stirileprotv.ro
image
Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
gandul.ro
image
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
mediafax.ro
image
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când face vizita medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
libertatea.ro
image
Negociatorul lui Putin spune că alianța transatlantică s-a încheiat după amenințările lui Trump cu impunerea de tarife
digi24.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Adevărul despre spălarea cărnii de pui înainte de gătire: ce spun specialiștii, cum este mai bine să faci
playtech.ro
image
Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Nu se știe dacă sunt români în cazul accidentului feroviar din Spania. MAE s-a autosesizat. Președintele Nicușor prezintă condoleanțe
mediaflux.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa Eugenie rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”
okmagazine.ro
Chiftele cu carnati Sursa foto shutterstock 793486279 jpg
Chiftele din cârnați. N-o să-ţi vină să crezi ce bune sunt!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor