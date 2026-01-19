search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Tragedie pe calea ferată în Spania: cel puțin 21 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză

Publicat:

Cel puțin 21 de persoane au murit și zeci au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, duminică seara, în sudul Spaniei. Mai mulți pasageri au rămas blocați în vagoane grav avariate, iar autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește.

Cel puțin 21 de morți într-un grav accident feroviar în sudul Spaniei FOTO: X /@Sandra_Romandia
Cel puțin 21 de morți într-un grav accident feroviar în sudul Spaniei FOTO: X / @Sandra_Romandia

Accidentul a avut loc în apropiere de localitatea Adamuz, în provincia Cordoba, la aproximativ 360 de kilometri sud de Madrid. Un tren de mare viteză operat de compania privată Iryo a deraiat și a ajuns pe linia alăturată, unde s-a ciocnit frontal cu un tren Renfe care venea din sens opus, potrivit News.ro. În urma impactului, trenul Renfe a fost împins de pe șine și s-a rostogolit pe un terasament.

Dintre cele 75 de persoane spitalizate, 15 se află în stare gravă, a declarat luni dimineață șeful guvernului regional al Andaluziei, Juanma Moreno. El a avertizat că numărul morților ar putea depăși 20.

„Accidentul a fost foarte grav… probabil vom găsi mai multe cadavre”, a spus Moreno, precizând că va fi nevoie de utilaje grele pentru a îndepărta resturile metalice ale trenurilor și pentru a localiza alte victime.

Potrivit ziarului El Pais, printre cei decedați se află și conductorul în vârstă de 27 de ani al trenului Madrid Huelva, cel care a fost lovit.

Mărturii ale pasagerilor

În cele două trenuri se aflau aproximativ 400 de pasageri, majoritatea spanioli care călătoreau spre sau dinspre Madrid după weekend. Nu este clar câți turiști se aflau la bord.

Sunt mulți răniți. Încă tremur”, a declarat pentru El Pais Maria San José, în vârstă de 33 de ani, pasageră în trenul de mare viteză Malaga Madrid, care a deraiat primul.

Un pasager al trenului Renfe a declarat pentru postul public TVE: „Oamenii țipau, bagajele au căzut de pe rafturi. Eu călătoream spre Huelva în al patrulea vagon, ultimul, din fericire”.

Cum s-a produs accidentul

Trenul Renfe se deplasa cu aproximativ 200 de kilometri pe oră în momentul impactului, potrivit El Pais. Nu se știe cu ce viteză circula trenul Iryo în momentul deraierii.

Ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, a declarat că, deocamdată, cauza accidentului nu este cunoscută și a subliniat că este „foarte ciudat” ca deraierea să fi avut loc pe o porțiune dreaptă de cale ferată. El a adăugat că linia respectivă fusese renovată în luna mai.

Accidentul s-a produs la ora 18:45 GMT, la aproximativ zece minute după ce trenul Iryo plecase din Cordoba spre Madrid.

„Trenul Iryo 6189 Malaga – Madrid a deraiat la Adamuz, prăbușindu-se pe linia adiacentă. Trenul Madrid – Huelva, care circula pe linia alăturată, a deraiat la rândul său”, a transmis administratorul rețelei feroviare Adif.

Sursa video: X /@Sandra_Romandia   

Oameni încă blocați în vagoane

Potrivit ministrului Transporturilor, majoritatea victimelor se aflau în primele două vagoane ale trenului Renfe Alvia, care s-a prăbușit pe versantul terasamentului. În primul vagon se aflau 37 de persoane, iar în al doilea, 16.

Trenul Iryo transporta peste 300 de pasageri, iar trenul Renfe aproximativ 100.

Șeful pompierilor din Cordoba, Paco Carmona, a declarat pentru TVE că trenul Iryo a fost evacuat în câteva ore, însă vagoanele Renfe au fost grav distruse.

„Mai sunt încă persoane blocate. Operațiunea se concentrează pe scoaterea oamenilor din zone foarte înguste”, a spus el. „Trebuie să îndepărtăm cadavrele pentru a ajunge la cei care sunt încă în viață. Este o sarcină foarte complicată”.

Scene dramatice și mobilizare generală

Prim-ministrul Pedro Sanchez și-a anulat agenda de luni pentru a se ocupa de tragedie, iar regele și regina au urmărit evoluția situației, potrivit unui purtător de cuvânt.

Primarul din Adamuz, Rafael Moreno, a declarat că a ajuns printre primii la locul accidentului și a văzut un cadavru grav mutilat în apropierea șinelor.

„Scena este îngrozitoare”, a spus el. „Acum, primarii și locuitorii din zonă se concentrează pe ajutorarea pasagerilor”.

Imaginile difuzate de televiziunile locale arată un centru de primire improvizat în Adamuz, unde localnicii au adus mâncare și pături pentru pasageri, în condițiile în care temperatura nocturnă a coborât la aproximativ 6 grade Celsius.

Jurnalistul TVE Salvador Jimenez, aflat la bordul trenului Iryo, a relatat că pasagerii au spart geamurile cu ciocane de urgență pentru a ieși și că a văzut două persoane scoase pe targă din vagoanele răsturnate.

Compania Iryo a transmis că regretă profund tragedia și că a activat toate protocoalele de urgență pentru a colabora cu autoritățile. Renfe a precizat că deraierea trenului său a fost cauzată de deraierea trenului Iryo și că operațiunile de salvare erau încă în desfășurare. Adif a suspendat toate serviciile feroviare între Madrid și Andaluzia.

