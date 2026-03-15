Video Momentul dramatic în care un turn medieval al Castelului Escalona s-a prăbușit în fața turiștilor: cinci mașini parcate în apropiere au fost grav avariate

Un turn medieval s-a prăbușit sâmbătă la Castelul Escalona din Toledo, Spania. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, dar sunt pagube semnificative.

Vizitatorii care așteptau să intre în Castillo de Escalona au asistat la prăbușirea unui turn în jurul orei 10:30, sâmbătă, 14 martie. Norii de praf s-au ridicat pe măsură ce pietrele cădeau, însă avertismentele rapide ale celor din jur au făcut ca vizitatorii să fugă.

Turiștii au surprins momentul prăbușirii, iar strigătele de alarmă s-au auzit chiar înainte ca structura să cedeze complet. Cinci mașini parcate în apropiere au fost grav avariate de resturile căzute, potrivit euroweeklynews.

Autoritățile au împrejmuit rapid zona și au anulat toate vizitele programate pentru weekend și săptămânile următoare.

Experți de la Direcția Generală a Patrimoniului din Castilla-La Mancha vor ajunge duminică, 25 martie, pentru a evalua nu doar turnul prăbuși, ci și pentru a realiza un audit complet al zidurilor și fortificațiilor rămase, pentru a preveni riscuri suplimentare.

Un monument cu peste 1.000 de ani de istorie

Castelul Escalona, cu o istorie de peste un mileniu, a fost deschis publicului pentru prima dată în aprilie 2025, după ce consiliul local l-a achiziționat în octombrie 2024.

Această achiziție a transformat ruina, anterior privată, într-un obiectiv cultural popular, atrăgând sute de vizitatori dornici să exploreze turnurile de apărare, rămășițele palatului și priveliștile panoramice asupra râului Alberche.

Lucrările de restaurare planificate pentru mai multe turnuri, inclusiv cel afectat, erau deja în curs de desfășurare.

Cauzele exacte ale prăbușirii sunt în curs de investigare.