Un român ar fi implicat în tragedia din Spania: vorbea cu familia în momentul în care trenurile s-au ciocnit

Printre pasagerii celor două trenuri de mare viteză care s-au ciocnit în sudul Spaniei, într-un accident feroviar soldat cu cel puțin 39 de morți și peste 170 de răniți, s-ar fi aflat și cetățeni români, potrivit presei spaniole. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că s-a autosesizat prin Consulatul General al României la Sevilla și a cerut informații oficiale autorităților locale, însă, deocamdată, acestea nu pot confirma existența unor români printre victime, ancheta și operațiunile de descarcerare fiind în desfășurare.

Presa din Andaluzia publică însă mărturii dramatice ale supraviețuitorilor, printre care se află și un român. Potrivit celui mai recent bilanț, 48 de persoane sunt încă spitalizate, dintre care 12 se află la terapie intensivă, inclusiv cinci minori.

„Telefonul i-a zburat din mână”

„Familiile au uneori reuniuni, cum ar fi cea a unui tânăr român. În momentul accidentului, era într-un apel video cu familia sa. Telefonul i-a zburat din mână. Au trecut câteva ore chinuitoare până când familia sa a aflat în sfârșit că este bine, că supraviețuise accidentului”, scrie presa locală din Andaluzia.

Orele de după impact au fost descrise ca fiind haotice. Intervenția masivă a serviciilor de urgență a transformat drumurile înguste și șerpuitoare într-o adevărată caravană de lumini intermitente și sirene. Ambulanțe din toată Andaluzia au fost mobilizate pentru evacuarea răniților, alături de coloane ale Gărzii Civile, autospeciale de pompieri, mașini de poliție locală și unități de Protecție Civilă.

Voluntarii au amenajat într-o zonă de recreere un spital de campanie. Acolo au fost aduse pături, apă, alimente și chiar sobe, pe măsură ce soseau răniții cu leziuni mai ușoare. Supraviețuitorii aflați în stare de șoc, dar și cei care își pierduseră legătura cu rudele, au primit primul ajutor în acest punct improvizat.

Căutări cu câini printre vagoanele distruse

Vagonul 8 al unuia dintre trenuri a fost cel mai grav avariat. S-a răsturnat după deraiere, iar în interior unii pasageri au supraviețuit, în timp ce alții au fost răniți grav sau și-au pierdut viața. Cei care au reușit să scape au spart un geam și au ieșit din vagonul plin de fum.

La mai bine de 12 ore de la tragedie, în unele vagoane se află încă victime captive, care așteaptă să fie eliberate. Salvatorii intervin inclusiv cu câini de căutare. Au apărut și noi imagini de la locul accidentului, precum și discuții cutremurătoare între pasageri, surprinse imediat după impact.

„Un accident cu adevărat ciudat”

Cauza exactă a coliziunii nu este, deocamdată, cunoscută. Ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, a descris tragedia drept un accident „cu adevărat ciudat”. Potrivit acestuia, tronsonul de cale ferată fusese reabilitat în luna mai, conform El Pais.

„Nu se poate specula asupra cauzelor accidentului, foarte ciudate având în vedere că este vorba de o linie dreaptă pe un tronson renovat în luna mai a anului trecut, după o investiție de 700 de milioane, și cu un tren (cel al Iryo, n.r.) practic nou”.

„Accidentul este extrem de ciudat; s-a întâmplat în linie dreaptă. Toţi experţii pe care i-am consultat sunt extrem de nedumeriţi”, a insistat ministrul.

Mesaj de condoleanțe de la Președintele României

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după tragedia feroviară din Spania, exprimându-și solidaritatea cu victimele și cu autoritățile spaniole.

„Am fost profund întristat de tragicicul accident feroviar care a curmat atât de multe vieți în Spania. Le doresc tuturor celor răniți o însănătoșire completă. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familiile victimelor și cei dragi lor în aceste momente dificile. Îmi exprim sincerele condoleanțe Majestății Sale Regele și poporului spaniol”, a transmis președintele pe X.

În același timp, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, până în acest moment, nu au fost primite solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor români afectați de accident.

„Pe fondul tragicului accident feroviar grav din provincia Cordoba suntem în strânsă legătură cu Ambasada României la Madrid și cu echipele consulare ale României din Regatul Spaniei pentru a putea obține informații suplimentare și a oferi asistență consulară eventual necesară. Până la acest moment nu au fost primite solicitări consulare”, a transmis MAE.