Nicușor Dan transmite condoleanțe „Majestății Sale Regele și poporului spaniol”, în urma accidentului feroviar din Spania. Precizările MAE

Președintele Nicușor Dan a transmis luni, 19 ianuarie, condoleanțe „Majestății Sale Regele și poporului spaniol”, în urma accidentului feroviar din sudul Spaniei de duminică, 19 ianuarie.

„Am fost profund întristat de tragicicul accident feroviar care a curmat atât de multe vieți în Spania. Le doresc tuturor celor răniți o însănătoșire completă. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familiile victimelor și cei dragi lor în aceste momente dificile. Îmi exprim sincerele condoleanțe Majestății Sale Regele și poporului spaniol”, a transmis președintele pe X.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat că momentan nu au fost primite solicitări consulare.

„Pe fondul tragicului accident feroviar grav din provincia Cordoba suntem în strânsă legătură cu Ambasada României la Madrid și cu echipele consulare ale României din Regatul Spaniei pentru a putea obține informații suplimentare și a oferi asistență consulară eventual necesara. Până la acest moment nu au fost primite solicitări consulare”, transmite MAE.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate pentru „poporul spaniol în aceste momente dificile”.

„Sunt profund întristată de vestea coliziunii trenurilor din provincia Córdoba. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați. Îmi exprim solidaritatea cu poporul spaniol în aceste momente dificile”, a transmis ministrul pe X.

Duminică, 18 ianuarie, cel puțin 39 de persoane au murit și zeci au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în sudul Spaniei. Mai mulți pasageri au rămas blocați în vagoane grav avariate, iar autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește.

Accidentul a avut loc în apropiere de localitatea Adamuz, în provincia Cordoba, la aproximativ 360 de kilometri sud de Madrid. Un tren de mare viteză operat de compania privată Iryo a deraiat și a ajuns pe linia alăturată, unde s-a ciocnit frontal cu un tren Renfe care venea din sens opus, potrivit News.ro.

În urma impactului, trenul Renfe a fost împins de pe șine și s-a rostogolit pe un terasament.

„Accidentul a fost foarte grav… probabil vom găsi mai multe cadavre”, a spus Moreno, precizând că va fi nevoie de utilaje grele pentru a îndepărta resturile metalice ale trenurilor și pentru a localiza alte victime.

Potrivit ziarului El Pais, printre cei decedați se află și conductorul în vârstă de 27 de ani al trenului Madrid Huelva, cel care a fost lovit.