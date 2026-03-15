Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Escrocherie folosită de valutiști în anii ’90: cum a furat un bărbat peste 128.000 de euro de la un proprietar de pensiune, cu metoda geamantanului

Un escroc din Oradea, Adrian Aron Salustiu, a furat peste 128.000 de euro de la proprietarul unei pensiuni din Iași, folosind metoda clasică a geamantanului cu bancnote false, o schemă cunoscută în lumea interlopă drept „rip deal”.

Escrocherie cu 128.000 de euro Foto: adevărul, arhivă
Pe 28 februarie, Adrian Aron Salustiu, în vârstă 54 de ani, a ajuns la o pensiune din județul Iași sub un nume fals, Teofil Popa, pretins agent imobiliar al unei companii „cu renume”. El i-a spus proprietarului că are deja un cumpărător gata să achite două milioane de euro pentru imobil și i-a cerut un comision de 200.000 de euro, în bancnote de 200 de euro, potrivit ebihoreanul.

Escrocul a profitat de un moment de neatenție al victimei pentru a înlocui șase teancuri de bani cu pachete de hârtie de joc care imitau bancnotele, acoperite la suprafață cu câteva bancnote reale, astfel încât înlocuirea să nu fie imediat observată. Proprietarul pensiunii a descoperit abia a doua zi că mare parte a sumei era falsă, iar paguba a fost estimată la 128.000 de euro, susține sursa citată.

Adrian Aron Salustiu Foto: ebihoreanul
Pe 10 martie, polițiștii l-au găsit pe Salustiu la Oradea, într-un apartament de pe strada Constantin Brâncuși, unde locuia împreună cu mama sa, o femeie de aproximativ 80 de ani.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit recuzita folosită la înșelătorie: nouă pachete de hârtie ce imitau bancnote de 200 și 500 de euro, aproape 300 de euro, 775 de lei, carduri bancare și mai multe telefoane mobile. Banii furați nu au fost recuperați.

Pe 11 martie, Judecătoria Iași a dispus arestarea preventivă a lui Salustiu pentru 30 de zile, sub acuzația de înșelăciune. Acesta a contestat măsura la Tribunalul Iași.

Potrivit publicației citate, escrocheria nu s-a limitat la Iași. În ianuarie 2026, Salustiu și complicele său, Gheorghe Tirean, 68 de ani, tot din Oradea, au păcălit un bărbat de 43 de ani din Strehaia, care dorea să cumpere monede de aur.

Într-o întâlnire într-un local din Hațeg, bărbatul a predat plicul cu bani celor doi, care au numărat bancnotele, le-au pus înapoi în plic și au spus că merg să aducă monedele.

Niciodată nu s-au mai întors, iar când victima a verificat plicul, doar 16 din 800 de bancnote erau reale, pierzând astfel 60.000 de euro. Banii nu au fost recuperați.

Gheorghe Tirean are antecedente penale: a fost secretar al organizației Bihor a defunctului Partid al Poporului – Dan Diaconescu și a fost implicat în multiple înșelăciuni, inclusiv într-o grupare coordonată de mafiotul Sergiu Băhăian, acuzat de comenzi de omoruri și fraude financiare.

Un escroc cu vechime

Salustiu nu este la prima abatere. În 2005, a fost condamnat la șase ani și șase luni de închisoare pentru înșelăciune, pedeapsă pe care a executat-o integral, potrivit sursei citate.

După reabilitarea judecătorească din mai 2022, s-a prezentat drept om de afaceri și familist convins, dar a revenit rapid în atenția poliției.

În decembrie 2022, a fost plasat în arest preventiv de DIICOT Brașov pentru constituire de grup criminal organizat și trei fapte de înșelăciune, măsură urmată de arest la domiciliu și control judiciar.

Top articole

Partenerii noștri

image
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua 16. Atac asupra Ambasadei SUA din Irak, Trump spune că nu este de acord cu armistițiul cerut de Teheran
stirileprotv.ro
image
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026
gandul.ro
image
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Cristi Balaj a analizat prestaţia lui Istvan Kovacs în derby-ul Rapid – Dinamo 3-2: “CCA decide dacă îl mai deleagă în continuare”. Ce notă îi dă arbitrului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
libertatea.ro
image
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Amenințate cu execuția în Iran, au luat o decizie total neașteptată: ”Li s-au oferit șanse”
digisport.ro
image
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
observatornews.ro
image
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
cancan.ro
image
4 zile de foc pentru pensionari. Strategia in 2 pași prin care PSD vrea să crească pensiile. Pleacă Bolojan?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
prosport.ro
image
Ce este TVA şi unde ajung banii. Taxa pe valoare adăugată, pe înţelesul tuturor
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir știe ce se întâmplă cu Ilie Bolojan în PNL. „Tu te legi de pilonii partidului?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Teodora Stoica s-a săturat: ”Am ajuns la o vârstă la care nu-mi mai place”
digisport.ro
image
Ministerul Muncii a făcut public proiectul de OUG! Bani în plus pentru pensionari în aprilie și în decembrie
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Decizie pentru pensionari! Cum se pot pierde toate drepturile
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Din Spania, direct în România. Afacerea de succes care îi aduce clienți pe bandă rulantă lui Iulian
click.ro
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
Click!

image
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Oscarurile de duminică, în pericol? Organizatorii se tem de răzbunarea iranienilor. Ce măsuri iau?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?