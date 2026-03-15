Escrocherie folosită de valutiști în anii ’90: cum a furat un bărbat peste 128.000 de euro de la un proprietar de pensiune, cu metoda geamantanului

Un escroc din Oradea, Adrian Aron Salustiu, a furat peste 128.000 de euro de la proprietarul unei pensiuni din Iași, folosind metoda clasică a geamantanului cu bancnote false, o schemă cunoscută în lumea interlopă drept „rip deal”.

Pe 28 februarie, Adrian Aron Salustiu, în vârstă 54 de ani, a ajuns la o pensiune din județul Iași sub un nume fals, Teofil Popa, pretins agent imobiliar al unei companii „cu renume”. El i-a spus proprietarului că are deja un cumpărător gata să achite două milioane de euro pentru imobil și i-a cerut un comision de 200.000 de euro, în bancnote de 200 de euro, potrivit ebihoreanul.

Escrocul a profitat de un moment de neatenție al victimei pentru a înlocui șase teancuri de bani cu pachete de hârtie de joc care imitau bancnotele, acoperite la suprafață cu câteva bancnote reale, astfel încât înlocuirea să nu fie imediat observată. Proprietarul pensiunii a descoperit abia a doua zi că mare parte a sumei era falsă, iar paguba a fost estimată la 128.000 de euro, susține sursa citată.

Pe 10 martie, polițiștii l-au găsit pe Salustiu la Oradea, într-un apartament de pe strada Constantin Brâncuși, unde locuia împreună cu mama sa, o femeie de aproximativ 80 de ani.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit recuzita folosită la înșelătorie: nouă pachete de hârtie ce imitau bancnote de 200 și 500 de euro, aproape 300 de euro, 775 de lei, carduri bancare și mai multe telefoane mobile. Banii furați nu au fost recuperați.

Pe 11 martie, Judecătoria Iași a dispus arestarea preventivă a lui Salustiu pentru 30 de zile, sub acuzația de înșelăciune. Acesta a contestat măsura la Tribunalul Iași.

Potrivit publicației citate, escrocheria nu s-a limitat la Iași. În ianuarie 2026, Salustiu și complicele său, Gheorghe Tirean, 68 de ani, tot din Oradea, au păcălit un bărbat de 43 de ani din Strehaia, care dorea să cumpere monede de aur.

Într-o întâlnire într-un local din Hațeg, bărbatul a predat plicul cu bani celor doi, care au numărat bancnotele, le-au pus înapoi în plic și au spus că merg să aducă monedele.

Niciodată nu s-au mai întors, iar când victima a verificat plicul, doar 16 din 800 de bancnote erau reale, pierzând astfel 60.000 de euro. Banii nu au fost recuperați.

Gheorghe Tirean are antecedente penale: a fost secretar al organizației Bihor a defunctului Partid al Poporului – Dan Diaconescu și a fost implicat în multiple înșelăciuni, inclusiv într-o grupare coordonată de mafiotul Sergiu Băhăian, acuzat de comenzi de omoruri și fraude financiare.

Un escroc cu vechime

Salustiu nu este la prima abatere. În 2005, a fost condamnat la șase ani și șase luni de închisoare pentru înșelăciune, pedeapsă pe care a executat-o integral, potrivit sursei citate.

După reabilitarea judecătorească din mai 2022, s-a prezentat drept om de afaceri și familist convins, dar a revenit rapid în atenția poliției.

În decembrie 2022, a fost plasat în arest preventiv de DIICOT Brașov pentru constituire de grup criminal organizat și trei fapte de înșelăciune, măsură urmată de arest la domiciliu și control judiciar.